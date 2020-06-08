في ذكرى رحيل حورية حسن.. حقيقة محاولة قتلها على يد فايزة أحمد

اشتهرت حورية حسن، بغناء الأوبريتات حتى وصفت بـمطربة الأوبريت الأولى، ومن أهم الأوبريتات التي غنتها: معروف الإسكافي وهو أول أوبريت تغنيه في الإذاعة، ثم أوبريت البيرق النبوي، شهرزاد، يوم القيامة، البروكة.





وكان آخر أوبريت شاركت فيه بالغناء هو حمدان وبهانه عام 1964.





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