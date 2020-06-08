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فن

في ذكرى رحيل حورية حسن.. حقيقة محاولة قتلها على يد فايزة أحمد

الإثنين 08/يونيو/2020 - 08:01 ص
حورية حسن
حورية حسن
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آيه عاطف
تحل اليوم الأحد 8 يونيو، ذكرى وفاة الفنانة حورية حسن، بعدما قدمت العديد من الأعمال الفنية الناجحة على مدار مشوارها الفني.

اشتهرت حورية حسن، بغناء الأوبريتات حتى وصفت بـمطربة الأوبريت الأولى، ومن أهم الأوبريتات التي غنتها: معروف الإسكافي وهو أول أوبريت تغنيه في الإذاعة، ثم أوبريت البيرق النبوي، شهرزاد، يوم القيامة، البروكة.

وكان آخر أوبريت شاركت فيه بالغناء هو حمدان وبهانه عام 1964.

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قدمت للسينما عددا من الأفلام من بينها "الصبر جميل" "أحبك ياحسن"، وغنت فيه أغنيتين من أنجح أغانيها وهما "يابو الطاقية الشبيكة" و"من حبي فيك يا جاري كما أطلق عليها لقب "المطربة الطائرة" لأنها كانت دائمة السفر إلى الدول العربية الشقيقة لإحياء الحفلات الغنائية.

في عام 1961، اتهمت حورية حسن، الفنانة فايزة أحمد بمحاولة قتلها،  بعيد قيام فايزة أحمد بدعوتها للغداء عندها، ودخلت حورية المستشفى عقب تناولها طبق «بامية»، ونفت فايزة هذا الحديث في تصريحات صحفية قائلة إن حورية ذهبت للثلاجة من شدة الجوع وتناولت طبق البامية الذي احتفظت به لوضعه للقطط.
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