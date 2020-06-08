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أخبار العالم

بابا الفاتيكان يحذر من الاحتفال المبكر بالانتصار على كورونا

الإثنين 08/يونيو/2020 - 06:18 ص
صدى البلد
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شريف سيد
حذر البابا فرنسيس ، بابا الفاتيكان، من الاحتفال المبكر بالانتصار على فيروس كورونا المستجد، مناشدا الجميع بالحفاظ على الإجراءات المتبعة لحماية أنفسهم. 

وقال البابا فرنسيس في خطاب إلى الجماهير، لأول مرة عقب تخفيف القيود في إيطاليا: ""كن حذرا، لا تبكي على النصر، لا تبكي على النصر في وقت مبكر جدا. اتبع القوانين. إنها قواعد تساعدنا على تجنب تقدم الفيروس". 

وأعرب البابا عن حزبنه وفزعة من استمرار حصد الفيروس لأرواح الالاف حتى الأن، وخاصة في أمريكا اللاتينية. 

وبالأمس، انتهكت حكومة البرازيل بروتوكولات الصحة العامة القياسية بالتوقف عن نشر تحديثات عن عدد الوفيات والإصابات في الدولة الأمريكية الجنوبية المتضررة بشدة.

ووصل غدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في العالم أكثر من 7 ملايين إصابة، والوفيات أكثر من 400 ألف حالة وفاة. 

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