أدافع عن جميع المقهورين.. مرتضى منصور يكشف حقيقة ترشحه لرئاسة اتحاد الكرة

أعلن المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عدم رغبته فى خوض انتخابات رئاسة اتحاد الكرة، عكس ما ردد البعض خلال الساعات الماضية





وقال مرتضي خلال مداخلة ببرنامج "زملكاوي": "لن أترشح لرئاسة اتحاد الكرة المصرى على الاطلاق، ورئاسة الزمالك بالنسبة لى أهم من تولى وزارة، وأدافع فى رئاستى للزمالك عن جميع المقهورين فى المجال الرياضى وليس ناديّ الزمالك فقط».



كما طالب طارق يحيى ، الإعلامي بقناة الزمالك، مسؤولي اتحاد الكرة بفتح تحقيق حول تسريب عقود لاعبي القلعة البيضاء خلال الفترة الأخيرة.





وكانت بعض وسائل الإعلام نشرت عددا من عقود لاعبي الزمالك خلال الفترة الماضية وجاء آخرها عقد لاعب فريق الشباب سيف فاروق جعفر أمس السبت.



