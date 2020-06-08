مرتضى منصور يخصص يوما للاحتفال بنادي الاتحاد السكندري على قناة الزمالك

أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن إقامة احتفالية لنادي الاتحاد السكندري يوم الأربعاء المقبل في قناة نادي الزمالك.





وقال مرتضي منصور في تصريحات لبرنامج "زملكاوي": " الاتحاد السكندري عزيز على قلوبنا جميعًا وحقه علينا أن نقيم احتفالات لهم".





كما طالب طارق يحيى ، الإعلامي بقناة الزمالك، مسؤولي اتحاد الكرة بفتح بالتحقيق حول تسريب عقود لاعبي القلعة البيضاء خلال الفترة الأخيرة.





وكانت بعض وسائل الإعلام نشرت عددا من عقود لاعبي الزمالك خلال الفترة الماضية وجاء آخرها عقد لاعب فريق الشباب سيف فاروق جعفر أمس السبت.





وقال طارق يحيى، فى برنامج زملكاوي على قناة الزمالك: "لابد من فتح باب التحقيق مع الجميع حول تسريب عقود لاعبي الزمالك"، متسائلا: "لماذا تسرب عقود الزمالك فقط؟".