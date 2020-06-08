بطريق الخطأ..وفاة شخص تناول قرصًا لحفظ الغلال في كفر الشيخ

لقى عامل مقيم بإحدى قرى مركز دسوق بكفر الشيخ، مصرعه إثر تناوله قرصًا من أقراص حفظ الغلال بطريق الخطأ.





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وكان اللواء محمود حسن، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقى إخطارًا من اللواء هيثم عطا، مدير المباحث الجنائية، يفيد وصول "ح.م.م" 21 سنة، مقيم بقرية شباس الملح، إلى مستشفى دسوق العام، مصابًا باضطراب في درجة الوعي، وتوفي عقب ذلك.





كشف التحريات التي أشرف عليها العقيد أحمد سكران، رئيس فرع البحث الجنائي بدسوق، من خلال سؤال والد المتوفى "م.م"، 63 سنة، أن نجله - المتوفى - تناول قرصًا مخصصًا لحفظ الغلال عن طريق الخطأ، ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة.





حرر رجال الشرطة المحضر رقم 5141 لسنة 2020م، إداري مركز دسوق، وصرحت النيابة بدفن الجثة.