بسعر 1800 جنيه للصك..أوقاف الإسكندرية: 11 لجنة لتلقي أموال صكوك الأضاحي

أعلن الشيخ محمد خشبة، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية ، اليوم الاثنين، تشكيل 11 لجنة لتلقي الأموال من الراغبين في شراء صكوك الأضاحي، فضلا عن وجود مقار بالمساجد الكبرى.





وقال خشبة، إن اللجان تنقسم إلى لجنة رئيسية بمقر المديرية و10 لجان فرعية بإدارات الأوقاف بـ"شرق، محرم بك، العجمي، وسط، المنتزه، العامرية أول، غرب، العامرية ثان، برج العرب، الجمرك، الرمل".





وأشار إلى أن عائدات أوقاف الإسكندرية من الصكوك العام الماضي بلغ نحو ١٠ ملايين جنيه ما يمثل ١٠٪ من عائدات الوزارة والتي قدرت بإجمالي ٩٠ مليون جنيه.





وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، في بيان له، اليوم، أن نصيب الإسكندرية من لحوم الأضاحي العام الماضي بلغت ٦٥ طن جرى توزيعها على مستحقيها من الفئات الأكثر احتياجا.





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وحددت وزارة الأوقاف سعر صك الأضحية بـ ١٨٠٠ جنيه مصري، ويستمر تلقى الأموال من الراغبين في شراء صكوك الأضاحي حتى يوم وقفة عرفات.