AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

بسعر 1800 جنيه للصك..أوقاف الإسكندرية: 11 لجنة لتلقي أموال صكوك الأضاحي

الإثنين 08/يونيو/2020 - 11:43 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد عبد العزيز
أعلن الشيخ محمد خشبة، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، اليوم الاثنين، تشكيل 11 لجنة لتلقي الأموال من الراغبين في شراء صكوك الأضاحي، فضلا عن وجود مقار بالمساجد الكبرى.

وقال خشبة، إن اللجان تنقسم إلى لجنة رئيسية بمقر المديرية و10 لجان فرعية بإدارات الأوقاف بـ"شرق، محرم بك، العجمي، وسط، المنتزه، العامرية أول، غرب، العامرية ثان، برج العرب، الجمرك، الرمل".  

وأشار إلى أن عائدات أوقاف الإسكندرية من الصكوك العام الماضي بلغ نحو ١٠ ملايين جنيه ما يمثل ١٠٪ من عائدات الوزارة والتي قدرت بإجمالي ٩٠ مليون جنيه.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، في بيان له، اليوم، أن نصيب الإسكندرية من لحوم الأضاحي العام الماضي بلغت ٦٥ طن جرى توزيعها على مستحقيها من الفئات الأكثر احتياجا.

أقرأ أيضا:

وحددت وزارة الأوقاف سعر صك الأضحية بـ ١٨٠٠ جنيه مصري، ويستمر تلقى الأموال من الراغبين في شراء صكوك الأضاحي حتى يوم وقفة عرفات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أوقاف كفر الشيخ: نستهدف بيع صكوك أضاحي بقيمة 1.5 مليون جنيه

ترشيحاتنا

زفاف فى زمن كورونا.. جلسة تصوير لعروسين بـ أقنعة الغاز.. شاهد

فيديوجراف.. "رشيد الجديدة" مدينة عالمية على أرض مصرية

بسبب ابنها..مستشارة الرئيس السوري تثير حالة من الغضب على مواقع التواصل

ماذا يحدث للجسم عند تناول ملعقة من خل التفاح على الريق؟

أمريكا تنتظر الكارثة.. عاصفة كريستوبال ترفع حالة الطوارئ القصوى

متى ينتهي وقت صلاة الضحى ؟.. في 4 دقائق

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انتبه .. هذه الفئات ممنوعة من التبرع بـ البلازما

سباق علمى وتجارى .. 5 لقاحات قريبا لـ علاج فيروس كورونا

أطلق عليها النار.. مشادة بين أب سكران وابنته تنتهي بشكل مأساوي