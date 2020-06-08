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حوادث

قبل بيعها فى السوق السوداء.. ضبط 21 ألف عبوة مستلزمات طبية بالإسكندرية

الإثنين 08/يونيو/2020 - 11:47 ص
المضبوطات
المضبوطات
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مصطفى الرماح
كثفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية جهودها بتوجيه عدة حملات استهدفت المخازن والمنشآت غير المرخصة لتجارة المستلزمات الطبية، بقصد حجبها عن الأسواق وتقليل المعروض منها لرفع أسعارها.

أسفرت جهود تلك الحملات عن ضبط 3 قضايا حيازة مستلزمات طبية بقصد حجبها عن الأسواق بمضبوطات بلغت 21138 "كمامة، جوانتى، عبوة مطهر".


وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك استمرارًا للإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا"، واضطلاع وزارة الداخلية بالتعاون مع كل مؤسسات الدولة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين، واستمرارًا للجهود المبذولة لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها خاصةً الجرائم المتعلقة بتصنيع المستلزمات الطبية بدون ترخيص واستغلال الظروف الراهنة لتحقيق أرباح غير مشروعة.
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