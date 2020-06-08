قبل بيعها فى السوق السوداء.. ضبط 21 ألف عبوة مستلزمات طبية بالإسكندرية

كثفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية جهودها بتوجيه عدة حملات استهدفت المخازن والمنشآت غير المرخصة لتجارة المستلزمات الطبية، بقصد حجبها عن الأسواق وتقليل المعروض منها لرفع أسعارها.





أسفرت جهود تلك الحملات عن ضبط 3 قضايا حيازة مستلزمات طبية بقصد حجبها عن الأسواق بمضبوطات بلغت 21138 "كمامة، جوانتى، عبوة مطهر".





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