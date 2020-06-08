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برلمان

تشريعية البرلمان تطالب النواب بتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي والالتزام بأماكن الجلوس

الإثنين 08/يونيو/2020 - 11:53 ص
اللجنة التشريعية
اللجنة التشريعية بالبرلمان
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فريدة محمد
شدد النائب إيهاب الطماوي وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على ضرورة تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي والإلتزام بأماكن الجلوس.

وحذّر الطماوي من الجلوس المتجاور، مطالبا بالالتزام بعلامات الجلوس في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك خلال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها، من خلال قصر عمل اللجان على منازعات محددة.

وتواصل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب صياغة التقرير النهائى لمشروع قانون مجلس الشيوخ "الغرفة الثانية للبرلمان"، والمقدم من الدكتور عبد الهادى القصبى رئيس ائتلاف دعم مصر وأكثر من 60 عضوا.

وذلك عقب موافقة اللجنة عليه فى اجتماعها أمس برئاسة النائب إيهاب الطماوى وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية.

ومن المرجح أن تواصل اللجنة اليوم مناقشة التعديلات المقدمة على قانون مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية ومباشرة الحقوق السياسية.

ووفقا للمشروع المقدم ،يشكل مجلس النواب من ٥٦٨ عضو مع مراعاة نسبة تمثيل المرأة بتخصيص ٢٥٪‏ من المقاعد للمرأة ويكون انتخاب مجلس النواب بنسبة ٥٠٪‏ للقوائم و٥٠٪‏ للفردي بواقع ٢٨٤ للقوائم و٢٨٤ للفردي بنظام القوائم المغلقة، وتقسم الجمهورية لعدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردي وتقسم الجمهورية إلى ٤ دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، ويتضمن قائمتين تتضمن كلا منها ٤٢ مقعدا وقائمتين تتضمن كلا منها ١٠٠ مقعد لكل قائمة، مع مراعاة أن تتضمن القوائم تمثيل كافة الأطياف المجتمعية المنصوص عليها في الدستور.

وكان الدكتور عبد الهادى القصبى رئيس ائتلاف دعم مصر وأكثر من ٦٠ عضوا قد تقدموا بمشروعات قوانين الانتخابات إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب ،وقد تم إحالتهم فى الجلسة العامة أمس إلى لجنة الشئون التشريعية، التى بدأت على الفور فى مناقشتها.
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