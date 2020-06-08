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أخبار البلد

فى ذكرى تنصيب السيسي .. ماذا قدم الرئيس للقطاع الزراعى

الإثنين 08/يونيو/2020 - 02:51 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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شيماء مجدي
6 سنوات مرت على تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة مصر، انتعش فيها قطاع الزراعة وحدثت فيه طفرة كبيرة ، ولعل أهم ما يتوج تلك الانجازات المشروعات القومية في هذا المجال فلم يكتفى الرئيس بها بل قدم كل مايسهل الخدمات المقدمة للفلاحين والقطاع بأكمله ، إيمانا منه بأنه جزء لايتجزأ من الأمن الغذائي القومى .

وفى هذا الصدد ، استطلعنا التقرير التالى لرصد أهم المشروعات القومية التى أفتتحها الرئيس لخدمة القطاع الزراعى .

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بعد 6 سنوات ..تعرف علي إنجازات السيسي للفلاحين
فى البداية ، يقول محمد القرش متحدث وزارة الزراعة ، إن الرئيس قدم العديد من الإنجازات التى يشيد بها العالم كله ، منوها إلي أن القطاع الزراعى من أهم أولويات القيادة السياسية الحالية .

وأضاف فى تصريحات ل " صدى البلد" ، أن أهم تلك المشروعات القومية ، مشروع الانتاج الحيواني (مليون راس ماشية على مراحلً) ، و مشروع بركة غليون للثروة السمكية ، ومشروع ١٠٠ الف فدان صوب زراعية ، مشروعات تحلية ورفع المياة لمنطقة سيناء.

وأشار حسين أبو صدام نقيب الفلاحين إلي أن البداية القوية لإنجازات الرئيس السيسي تكمن فى استصلاح مليون ونصف المليون فدان، وهذا توسع أفقى مطلوب مع الزيادة السكانية الرهيبة، لافتًا إلى أننا نطمح لاستصلاح 4 ملايين فدان.

وأشار نقيب الفلاحين في تصريحات ل "صدى البلد" إلى أن مشروع الصوب الزراعية، للزراعات المحمية الحديثة لتلاشى التغيرات المناخية وهى تعمل على زيادة الإنتاج، فضلًا عن مشروع الصوامع لتخزين الغلال، مما قلل الفاقد وحفظ الغلال من الأتربة، وهى تعد أيضًا من أهم الإنجازات.


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وأوضح أن الرئيس توسع فى مصانع الأسمدة ومجمع العين السخنة، كما اهتم بالمرفق الرئيسى بالقناطر الخيرية الجديدة لتسهيل الري على الفلاحين.

ونوه إلى أن تأجيل ضريبة الأطيان الزراعية لمدة 3 سنوات من أبرز وأهم إنجازات السيسي للفلاحين فى العام الحالى، كما أنه عمل على تسعير قناطير القطن قبل زراعته.

وأكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يهتم بالثروة السمكية والتوسع في بحيرات الأسماك ، فضلا عن مشروع البتلو لتوفير اللحوم الحمراء للمواطنين .

وأستكمل :" الرئيس السيسي يهتم بقطاع التصدير اهتماما كبيرا حتى أنه تم افتتاح العديد من الأسواق الخارجية للمنتجات الزراعية المصرية فى عهده" . 
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