أسسها طلعت مصطفى بالشراكة مع التعليم.. الشعراوى أبرز مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مصر .. صور وفيديو

تعتبر مدرسة الشعراوى للتكنولوجيا التطبيقية من الانجازات المهمة التى تحتسب لمجموعة طلعت مصطفى العقارية والتى اسستها المجموعة بالتعاون مع وزارة التعليم وأكاديمية ناس.





وتعتمد المناهج الدراسية في مدرسة الشعراوي على ثلاثة محاور أساسية وهى: العلوم الأساسية والثقافية، والعلوم الفنية في مجال التخصص، والتدريب العملي داخل شركات طلعت مصطفى.









مساهمات مجموعة طلعت مصطفى فى التعليم الفنى





مدرسة الشعراوى واحدة من اهم مساهمات مجموعة طلعت مصطفى فى التعليم الفنى حيث تقدم خدمة متميزة لطلاب الشهادة الإعدادية، لغير الراغبين في الالتحاق بنظام الثانوية العامة وتعتبرواحدة من اهمحيث تقدم خدمة متميزة لطلاب الشهادة الإعدادية، لغير الراغبين في الالتحاق بنظام الثانوية العامة









مدرسة الشعراوي التى توجد بالقاهرة الجديدة إحدى أبرز مدارس التكنولوجيا التطبيقية التي تنشئها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتخريج عمالة ماهرة وكفاءات مدربة على احتياجات سوق العمل المحلي والدولي. كما تعدالتى توجد بالقاهرة الجديدة إحدى أبرزالتي تنشئها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتخريج عمالة ماهرة وكفاءات مدربة على احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.





وتوفر مدرسة الشعراوي للتكنولوجيا التطبيقية فرص التدريب العملي أثناء الدراسة بالاضافة الى فرص عمل للخريجين بمجموعة شركات طلعت مصطفى العقارية .









معلومات عن مدرسة الشعراوي للتكنولوجيا التطبيقية





ولم لا يعرف الكثير عن مدرسة الشعراوي للتكنولوجيا التطبيقية فإنها بدأت فى العام الدراسى 2018- 2019 وتقبل الطلاب من محافظة القاهرة ومدة الدراسة بها 3 سنوات.





وتتخصص المدرسة فى مجالات التشطيبات المعمارية، وتبريد وتكييف الهواء، والكهرباء، والشبكات الصحية، ونجارة العمارة وحصلت المدرسة على اعتماد دولي من هيئات بريطانية.









مزايا مدرسة الشعراوي للتكنولوجيا التطبيقية



