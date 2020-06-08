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تعليم

أسسها طلعت مصطفى بالشراكة مع التعليم.. الشعراوى أبرز مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مصر .. صور وفيديو

الإثنين 08/يونيو/2020 - 01:29 م
مدرسة الشعراوى للتكنولوجيا
مدرسة الشعراوى للتكنولوجيا التطبيقية المملوكة لـ طلعت مصطفى
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احمد عبد القوى
تعتبر مدرسة الشعراوى للتكنولوجيا التطبيقية من الانجازات المهمة التى تحتسب لمجموعة طلعت مصطفى العقارية والتى اسستها المجموعة  بالتعاون مع وزارة التعليم وأكاديمية ناس.

وتعتمد المناهج الدراسية في مدرسة الشعراوي على ثلاثة محاور أساسية وهى: العلوم الأساسية والثقافية، والعلوم الفنية في مجال التخصص، والتدريب العملي داخل شركات طلعت مصطفى.


مساهمات مجموعة طلعت مصطفى فى التعليم الفنى 

وتعتبر مدرسة الشعراوى واحدة من اهم مساهمات مجموعة طلعت مصطفى فى التعليم الفنى حيث تقدم  خدمة متميزة لطلاب الشهادة الإعدادية، لغير الراغبين في الالتحاق بنظام الثانوية العامة


كما تعد مدرسة الشعراوي التى توجد بالقاهرة الجديدة  إحدى أبرز مدارس التكنولوجيا التطبيقية التي تنشئها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتخريج عمالة ماهرة وكفاءات مدربة على احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.

وتوفر مدرسة الشعراوي للتكنولوجيا التطبيقية  فرص التدريب العملي أثناء الدراسة بالاضافة الى  فرص عمل للخريجين بمجموعة شركات طلعت مصطفى العقارية .


معلومات عن مدرسة الشعراوي للتكنولوجيا التطبيقية  

ولم لا يعرف الكثير عن مدرسة الشعراوي للتكنولوجيا التطبيقية  فإنها بدأت فى العام الدراسى 2018- 2019 وتقبل  الطلاب من محافظة القاهرة  ومدة الدراسة بها 3 سنوات.

وتتخصص المدرسة فى مجالات التشطيبات المعمارية، وتبريد وتكييف الهواء، والكهرباء، والشبكات الصحية، ونجارة العمارة  وحصلت المدرسة على اعتماد دولي من هيئات بريطانية.


مزايا مدرسة الشعراوي للتكنولوجيا التطبيقية  

وتقدم مدرسة الشعراوي للتكنولوجيا التطبيقية مكافآت مالية للطلاب خلال فترة التدريب حسب الأداء و يشترط للقبول في المدرسة اجتياز اختبارات اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات  بالاضافة الى اجتياز المقابلة الشخصية والكشف الطبي  ويلزم ايضا ألا تزيد سن الطالب على ١٨ عامًا في أول أكتوبر من عام التقديم.    

أسسها طلعت مصطفى بالشراكة مع التعليم.. الشعراوى أبرز مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مصر .. صور وفيديو
أسسها طلعت مصطفى بالشراكة مع التعليم.. الشعراوى أبرز مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مصر .. صور وفيديو
أسسها طلعت مصطفى بالشراكة مع التعليم.. الشعراوى أبرز مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مصر .. صور وفيديو
أسسها طلعت مصطفى بالشراكة مع التعليم.. الشعراوى أبرز مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مصر .. صور وفيديو
أسسها طلعت مصطفى بالشراكة مع التعليم.. الشعراوى أبرز مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مصر .. صور وفيديو
أسسها طلعت مصطفى بالشراكة مع التعليم.. الشعراوى أبرز مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مصر .. صور وفيديو
أسسها طلعت مصطفى بالشراكة مع التعليم.. الشعراوى أبرز مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مصر .. صور وفيديو
أسسها طلعت مصطفى بالشراكة مع التعليم.. الشعراوى أبرز مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مصر .. صور وفيديو
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