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أخبار البلد

الستات كلها بتدعي على الرجالة.. نجيب ساويرس يرد مازحا على إحصائية تخص كورونا

الإثنين 08/يونيو/2020 - 03:10 م
نجيب ساويرس
نجيب ساويرس
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ميرنا محمود
نشر رجل الأعمال نجيب ساويرس تويتة جديدة ردا علي  إحصائية تخص فيروس كورونا عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر. 

جاءت الاحصائية كالاتي:

تلاتة من كل أربعة... لماذا يصاب الرجال بكورونا أكثر من النساء

وجاء رد نجيب ساويرس مازحا: لإن الستات كلها بتدعى علي الرجالة 

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وكانت آخر تصريحات نجيب ساويرس حول مطالبته  بالإعلان عن موعد محدد لفتح الباب أمام السياحة في مصر حتى يتمكن من يخطط للقيام بـ اجازة أن يدرج السياحة في مصر ضمن خطة رحلاته.


وكتب نجيب ساويرس :"  لما أسأل أخويا اللى مستثمر فى السياحة بقوة ..السياح هيرجعوا إمتى و يقوللى معرفش .. يبقى فيه حاجة غلط".
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