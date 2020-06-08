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مرأة

مش هتحتاج فيتامينات .. كوب من هذا المشروب يقوي المناعة ومفيد للبشرة

الإثنين 08/يونيو/2020 - 04:39 م
مشروب للمناعة والبشرة
مشروب للمناعة والبشرة
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رشا عوني
نصح الدكتور الصيدلي باهر السعيد، بمشروب طبيعي سحري يسمى مشروب الجلد اللامع الذي يعمل على نضارة البشرة واستعادة حيويتها وتأخير ظهور التجاعيد. 

وأكد الدكتور باهر السعيد خلال لقائه في برنامج انبوكس المذاع على قناة صدى البلد، أن هذا المشروب يساعد على تقوية المناعة بشكل كبير لما يحتويه من نسبه هائلة من الفيتامينات المختلفة.

مكونات مشروب الجلد اللامع : 
جزرة " فيتامين ا " 
ثمرة تفاح 
4 ملاعق عسل نحل
نصف كوب عصير برتقال 

طريقة تحضير المشروب : 
قومي ببشر الجرز والتفاح واخلطيهم معًا وضيفيهم لكوب من عصير البرتقال مع 4 ملاعق عسل أبيض خام ، ويتم شربه مرة كل يوم . 

فوائد المشروب : 
يحتوي على مضادات اكسدة
غني بفيتامينات هائلة منها فيتامين سي وفيتامين أ
يقوي المناعة
يفتح البشرة
نضارة البشرة
يقلل مستوى الكوليسترول
كما يعتبر العسل مضاد حيوي طبيعي للجسم
ويعتبر أفضل مشروب طبيعي للكبار والصغار في ظل عدم تناول مكملات غذائية.
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