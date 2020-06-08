وصفة جديدة.. داليا مصطفى تتألق داخل مطبخها





ونشرت داليا مصطفى اليوم فيديو جديد وصور وهى تقوم بتحضير وصفة جديدة.





وعلقت على الفيديو قائلة: "#اسرار_ماما. #احنا_شيفات_جامدين_اوي".





ونال الفيديو والصور إعجاب عدد كبير من متابعيها على إنستجرام، وعلق بعضهم قائلا: " طب فين الطريقة والخطوات، اجمل ممثله عشق بحبك اوي جمالك طاقه ايجابية ، تسلم ايدك ياقمر".





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داليا مصطفى تثير الجدل برشاقتها بهذه الإطلالة

يذكر أن آخر أعمال داليا مصطفى مسلسل "حواديت الشانزليزيه" بطولة كل من ‏إياد نصار، وإدوارد، ومي سليم، وإنجي المقدم، وهاجر الشرنوبي، ومنة جلال، وعزوز عادل.



