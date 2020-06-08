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فن

وصفة جديدة.. داليا مصطفى تتألق داخل مطبخها

الإثنين 08/يونيو/2020 - 04:40 م
داليا مصطفى
داليا مصطفى
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مريم عزت
تواصل الفنانة داليا مصطفى، نشر فيديوهات عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام" أثناء قيامها بإعداد وتحضير الطعام. 

ونشرت داليا مصطفى اليوم فيديو جديد وصور وهى تقوم بتحضير وصفة جديدة.

وعلقت على الفيديو قائلة: "#اسرار_ماما. #احنا_شيفات_جامدين_اوي".

ونال الفيديو والصور إعجاب عدد كبير من متابعيها على إنستجرام، وعلق بعضهم قائلا: "طب فين الطريقة والخطوات، اجمل ممثله عشق بحبك اوي جمالك طاقه ايجابية ، تسلم ايدك ياقمر". 

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يذكر أن آخر أعمال داليا مصطفى مسلسل "حواديت الشانزليزيه" بطولة كل من ‏إياد نصار، وإدوارد، ومي سليم، وإنجي المقدم، وهاجر الشرنوبي، ومنة جلال، وعزوز عادل.

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