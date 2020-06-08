AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

استخرت الله في الزواج بفتاة ورأيت غيرها.. دار الإفتاء ترد

الإثنين 08/يونيو/2020 - 04:39 م
استخرت الله في الزواج
استخرت الله في الزواج بأحداهن ورأيت غيرها.. دار الإفتاء ترد
Advertisements
يارا زكريا
استخرت الله في الزواج بأحداهن فحلمت بواحدة ثانية، وكلما صليت استخارة أحلم بالتانية، فما رأيكم؟، سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وقال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الاسخارة دعاء، وإذا كان هذا المنام يقلقك، ويصرفك عن من عزمت عن الزواج منها؛ فالعبرة هنا براحة القلب، وبالاستخارة يجعل الله في قرارتك البركة والخير. 

ونصح أمين الفتوى بدار الإفتاء السائل: "افعل ما يمليه عليه قلبك بعد الاستخارة، وأعلم أنه ببركتها إذا تم الأمر فهذا هو الخير، وإذا صرفت عن الأمر أو ضاقت نفسك ولم يتم؛ فالخير في الترك".


حكم النيابة في صلاة الاستخارة: 

أوضحت دار الإفتاء المصرية دار الإفتاء، أن الاستخارة هي طلب الاختيار، أي طلب صرف الهمة لما هو المختار عند الله والأولى، بالصلاة، أو الدعاء الوارد في الاستخارة.

وأضافت الإفتاء في فتوى لها، أن العلماء أجمعوا على أن الاستخارة سنة، مشيرة إلى أنه يجوز النيابة في صلاة الاستخارة، فقد تكلم المالكية في ذلك الأمر، واختاروا الجواز، فقد قال النفراوي في "الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني" (1/ 35): [كَمَا يَظْهَرُ جَوَازُ الِاسْتِخَارَةِ لِلْغَيْرِ؛ لِأَنَّهُ إعَانَةٌ عَلَى فِعْلِ الْخَيْرِ].

وتابعت: جاء في "شرح مختصر خليل للخرشي" (1/ 38): [تَنْبِيهٌ: كَانَ بَعْضُ الْمَشَايِخِ يَسْتَخِيرُ لِلْغَيْرِ، وَقَالَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ: يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَنْفَعْهُ» أَنَّ الْإِنْسَانَ يَسْتَخِيرُ لِغَيْرِهِ].


حكم صلاة الاستخارة وكيفيتها:
بينت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، أنه يسن لمن أراد أمرًا من الأمور المباحة والتبس عليه وجه الخير فيه، أن يصلي ركعتين من غير الفريضة، في أي وقت من الليل أو النهار، على الرأي الراجح من أقوال أهل العلم، يقرأ فيهما بما شاء بعد الفاتحة، ثم يحمد الله، ويصلي على نبيه، بعد الانتهاء من الصلاة، يدعو بالدعاء الذي رواه الإمام البخاري.

وأفادت اللجنة في اجابتها على سؤال ورد من شخص يسأل "ما حكم صلاة الاستخارة وكيفيتها؟"، كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يُعَلِّمُنَا الاِسْتِخَارَةَ فِى الأُمُورِ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ يَقُولُ إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالأَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ لِيَقُلِ اللَّهُمَّ إِنِّى أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلاَ أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلاَ أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلاَّمُ الْغُيُوبِ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ (ويسمي حاجته) خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي..

وواصلت: أَوْ قَالَ عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ فَاقْدُرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ (ويسمي حاجته) شَرٌّ لي في ديني ومعاشي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي أَوْ قَالَ في عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ فَاصْرِفْهُ عَنِّى وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدُرْ لي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِي قَالَ وَيُسَمِّى حَاجَتَهُ) رواه البخاري.


نادية عمارة: صلاة «الاستخارة» دعاء استعانة ولا يبنى عليها حكم شرعي: 

أشارت الدكتورة نادية عمارة، الداعية الإسلامية، إلى أن صلاة الاستخارة تعتبر دعاء استعانة، ولا يترتب عليها رؤيا، والرؤيا لا يبنى عليها حكم شرعى وإنما يستأنس بها.

وأكملت "عمارة"، فى لقائها على فضائية "أون" أن الفتاة التى تصلى استخارة عند تقدم أحد الشباب لخطبتها عليها أن تفكر وتعمل عقلها وتدرس شخصية من تقدم للزواج منها بناء على متطلباتها ومعايير شريك حياتها التى تناسبها.

وأرفت الداعية الإسلامية أن أول شيء يبنى عليها الاختيار هو الدين وبعد ذلك تأتى التقاربات الفكرية والاجتماعية والتعليمية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كيف تعرف نتيجة صلاة الاستخارة .. الإفتاء توضح

وقت صلاة الاستخارة .. النبي نهى عن أدائها في 5 أوقات منها بعد العصر

صلاة الاستخارة.. الدعاء الصحيح وكيفية أدائها

هل يجوز صلاة الاستخارة للصديق؟ دار الإفتاء ترد.. فيديو

دعاء الاستخارة للزواج وكيفية معرفة النتيجة

كيفية معرفة نتيجة صلاة الاستخارة.. أمين الفتوى يجيب

ترشيحاتنا

وزيرة الصحة: مصر ستعود للحياة الطبيعية تدريجيا .. وتراجع وفيات وإصابات كورونا بسبب البروتوكول الجديد

خطوبة حسن شاكوش .. شاهد كواليس جلسة تصوير العروسين

فى ذكرى رحيل محمد أبو الحسن .. عاش حياة مأساوية وتوفى بأزمة قلبية بعد تغيير 7 شرايين

الضغط النفسي .. 5 أسباب وراء ظهور الشعر الأبيض عند الرجال

مشروب بـ 5 مكونات .. خلطة هائلة لـ علاج الكحة والبلغم

مدبولي: تكليف من الرئيس لـ "الحكومة" بالتوسع في منظومة التعليم عن بُعد

AdvertisementS

وزير المالية: إتاحة 450 مليون جنيه لتمويل الإجراءات الاحترازية لامتحانات الثانوية العامة

مع استثناء الشريحة الأولى.. مصادر بالكهرباء: الزيادة الجديدة فى تعريفة الاستهلاك تتراوح من 7 لـ 10%

مدبولي: تكليف من الرئيس لـ "الحكومة" بالتوسع في منظومة التعليم عن بُعد

الجيش المصري يتصدر تويتر .. ومغردون : سننتصر على أعداء العرب

قضت على الفيروس وعادت للحياة.. 15 بلدا تخلو من كورونا من بينها دولة عربية وحيدة

البابا تواضروس لـ الرئيس السيسي: سطرتم بحروف من نور حقبة هامة في التاريخ المصري

بعد تلقيها جرعتين من بلازما المتعافين.. ابنة رجاء الجداوي تدعو لها

غدا.. إعلان نتيجة سنوات النقل والشهادتين الإبتدائية والإعدادية الأزهرية

أحكام بالمشدد 15 و10 و7 سنوات لـ34 متهما في اقتحام قسم التبين..فيديو

غدا.. الكهرباء تعلن الأسعار الجديدة

علي يد طباخ يمني..كيف قُتل أكبر شيوخ قبيلة قحطان في السعودية والخليج؟

الزمالك الخيار الأول .. 3 عروض قوية لـ حسام عاشور بعد رحلة الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جراحة عن بعد.. الاستعانة بروبوت لإنقاذ حياة مريض سرطان في حالة حرجة

مش هتحتاج فيتامينات .. كوب من هذا المشروب يقوي المناعة ومفيد للبشرة

رجل ومشط صناعي بالباديكير .. صيحة جديدة للنساء تشعل السوشيال ميديا..شاهد