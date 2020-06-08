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أخبار العالم

إثيوبيا: 2156 إصابة بفيروس كورونا

الإثنين 08/يونيو/2020 - 04:41 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
أعلنت إثيوبيا تسجيل 136 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، وهو ما يرفع عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 2156 حالة.

 وقالت وزارة الصحة إنه تم تحديد الحالات الجديدة من بين 4775 اختبارًا مخبريًا تم إجراؤه خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت أن إجمالي الحالات المؤكدة الجديدة ، 85 ذكرا و 51 أنثي تتراوح أعمارهم بين سنة و 97 سنة. ولفتت إلى أن 124 من الحالات المؤكدة هم من الإثيوبيين، في حين أن الباقين من الأجانب.

ومن بين الحالات الجديدة ، 115 من أديس أبابا ، وتسع من أوروميا ، وسبع من تيغراي ، وحالتان من هراري وصومالي وواحدة من جنوب شعوب البلاد.

وأشارت وكالة الانباء الإثيوبية إلى تعافي 17 شخصًا من الفيروس ، مما رفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 361.

وقالت إن هناك 1،766 حالة في متابعة طبية  و 32 منها في العناية المركزة.

كما يبلغ إجمالي عدد الاختبارات التي أجريت منذ بداية الفيروس حتى الآن 14735 حالة في البلاد.
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