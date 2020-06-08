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رياضة

تلقى عروضا إماراتية وقطرية.. مدرب العدالة السعودي يكشف عن موقفه من البقاء مع الفريق الموسم المقبل

الإثنين 08/يونيو/2020 - 05:56 م
فريق العدالة
فريق العدالة
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ياسمين تيسير
كشفت بعض الصحف السعودية عن رغبة بعض الأندية الإماراتية والقطرية في التعاقد مع التونسي نصيف البياوي المدير الفني لفريق العدالة السعودي 

وأكدت صحيفة الرياضية السعودية أن بعض الأندية تواصلت بشكل مباشر مع البياوي المتواجد حاليا في باريس، حيث من المقرر أن ينتهي عقد المدرب مع النادي بنهاية الموسم الجاري. 

وأضافت أن البياوي أعلن عن وصول عروض رسمية من ناديين بالامارات وقطر، لكنه أكد " أنه لم يفتح باب التفاوض حتي الان ". 


وتابع البياوي: " أنه مازال مرتبطا بعقده مع ادارة العدالة "، واضاف : " انه ينتظر القرار النهائي بشان عودة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين من عدمه ".

وتوقف الدوري السعودي منذ فترة طويلة بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد ولم يعلن الاتحاد السعودي حتى الان موقف الدوري من العودة او الالغاء.
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