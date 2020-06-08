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فن

بعد استقرار حالتها الصحية.. بدرية طلبة لـ رجاء الجداوى: حمد لله على سلامتك يا ست الهوانم

الإثنين 08/يونيو/2020 - 06:15 م
صدى البلد
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اسماء الحسينى
شاركت الفنانة بدرية طلبة جمهورها بنشر صورة للنجمة رجاء الجداوى عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات " انستجرام ".

وكتبت بدرية طلبة معلقة على الصورة: "الحمد لله وحمدلله على سلامتك يا ست الهوانم ".

وأكدت مصادر طبية بمستشفي ابو خليفة للعزل الطبي بمحافظة الاسماعيلية، استقرار الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي بعد حقنها بجرعتين من بلازما المتعافين من فيروس كورونا.

وأوضحت المصادر تحسن حالتها الصحية بشكل تدريجي، مشيرة إلى أن نسبة الأكسجين في الدم وصلت 95 وفي انتظار ارتفاعه التدريجي خلال الساعات المقبلة.

وأضاف الأطباء أن الفنانة الكبيرة ما زالت على جهاز تنفس صناعي موصل بجهاز ضخ الهواء المستمر الإيجابي للرئتين- الذي يدخل من الأنف أو الفم حتى بداية الحنجرة لضخ الأكسجين للرئتين وليس عن طريق أنبوبة حنجرية. 

كانت الفنانة رجاء الجداوي، شعرت بضيق في التنفس وآلم في الصدر وصداع في الرأس ودوخة، فجر الثلاثاء وتم تحويلها إلى غرفة العناية المركزة، بعد أن عانت من نقص في نسبة الأكسجين في الدم، ترواح نسبته بين 87 إلى 89%، ووضعت "ماسك فنتوري" للأكسجين، ومساء السبت وضعت على جهاز تنفس صناعي "سباب" غير تدخلي.

وأجرت الفنانة رجاء الجداوي تحليلها الأول يوم 27 مايو الماضي، وأثبتت التحاليل إيجابية إصابتها بفيروس كورونا المستجد.
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