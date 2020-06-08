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منوعات

الكشف عن بداية انتشار فيروس كورونا في الصين .. تفاصيل

الإثنين 08/يونيو/2020 - 06:15 م
صدى البلد
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احمد شريف
حللت دراسة جديدة من كلية الطب بجامعة هارفارد بقيادة الدكتور جون براونشتاين صور الأقمار الصناعية التجارية، حركة المستشفيات في مدينة ووهان أواخر الصيف حتى بداية خريف ٢٠١٩.

ووجدت الدراسة  أنه كان هناك زيادة كبيرة في حركة خمس المستشفيات  رئيسية في مدينة وهان الصينية مصدر تفشي وباء كورونا، ما يدل على ظهور فيروس كورونا مبكرا في الصين، عكس ما قيل في السابق.
 
وقال فريق الدراسة أن زيادة حركة المرور "تزامنت" مع ارتفاع عمليات البحث على الإنترنت عن الأعراض "المرتبطة ارتباطا وثيقا" بفيروس كورونا التاجي ، حسبما أفادت شبكة ABC الإخبارية.
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 فمنذ انتشار الفيروس في الصين بسرعة في جميع أنحاء العالم ، أصيب أكثر من سبعة ملايين شخص في جميع أنحاء العالم إلى جانب عدد مذهل من 402،867 حالة وفاة.

 فيما لم يخطر المسؤولون في الصين منظمة الصحة العالمية  رسميًا حتى 31 ديسمبر ، بأن ممرضًا تنفسيًا ينتشر عبر مدينةووهان ، حيث تلقت السلطات الصينية انتقادات شديدة لتأخرها في اعلان هذا المرض.

 وفي ذلك الوقت قال مسؤولون في ووهان إنه تم تسجيل "مجموعة" من حالات الالتهاب الرئوي في المدينة.

 لكن مصادر في المخابرات الأمريكية أفادت بأن الفيروس الوبائي كان يجتاح ووهان  نوفمبر الماضي ، حسبما أفادت مصادر لـ ABC.

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