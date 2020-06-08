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اقتصاد

المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا تؤكد استئناف الإنتاج في حقل الفيل

الإثنين 08/يونيو/2020 - 07:39 م
المؤسسة الوطنية للنفط
المؤسسة الوطنية للنفط
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رويترز
أكدت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا اليوم الاثنين انها استأنفت الإنتاج في حقل الفيل النفطي عند مستوى مبدئي 12 ألف برميل يوميا وأنه سيعود إلى طاقته الكاملة البالغة 70 ألف برميل يوميا في غضون 14 يوما.

وأعلنت المؤسسة في بيان أيضا عن رفع حالة القوة القاهرة على صادرات الفيل وحقل الشرارة .

وتم استئناف الإنتاج في حقل الشرارة أيضا يوم السبت الماضي بعد إغلاقه أثناء حصار نفطي فرضته قوات متمركزة في شرق البلاد.

وكان مهندسان نفطيان في حقل الفيل أبلغا رويترز يوم الأحد أن الإنتاج في الحقل استؤنف.
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