المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا تؤكد استئناف الإنتاج في حقل الفيل

أكدت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا اليوم الاثنين انها استأنفت الإنتاج في حقل الفيل النفطي عند مستوى مبدئي 12 ألف برميل يوميا وأنه سيعود إلى طاقته الكاملة البالغة 70 ألف برميل يوميا في غضون 14 يوما.
وكان مهندسان نفطيان في حقل الفيل أبلغا رويترز يوم الأحد أن الإنتاج في الحقل استؤنف.
وأعلنت المؤسسة في بيان أيضا عن رفع حالة القوة القاهرة على صادرات الفيل وحقل الشرارة .
اقرأ أيضا:وتم استئناف الإنتاج في حقل الشرارة أيضا يوم السبت الماضي بعد إغلاقه أثناء حصار نفطي فرضته قوات متمركزة في شرق البلاد.
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وكان مهندسان نفطيان في حقل الفيل أبلغا رويترز يوم الأحد أن الإنتاج في الحقل استؤنف.