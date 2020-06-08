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فن

في عيد ميلاد كاني ويست .. تعليق صادم على ظهور زوجته كيم كارداشيان عارية

الإثنين 08/يونيو/2020 - 09:16 م
كاني ويست وكيم كارداشيان
كاني ويست وكيم كارداشيان
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شروق ابراهيم

يحتفل مغني الراب الامريكي كاني ويست بعيد ميلاده الـ 43 ، فهو من مواليد 8 يونيو 1977 في ولاية جورجيا الامريكية وهو النجم الشهير الذي اقترن اسمه بأسم زوجته نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان.

في تصريح صادم من نجم الراب الامريكي كاني ويست في 2016 أكد أنه يفتخر ويعشق رؤية زوجته نجمة تليفزيون الواقع الأمريكي كيم كارداشيان عارية.

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وقال " ويست" خلال حواره مع مجلة " Harper's BAZAAR " الامريكية أنه نفسه ظهر مع زوجته فى جلسة تصوير رومانسية، وأن قلبها هو كل ما يهمه فهو المكان المفضل لديه، وأنه يعشق الإنسانة التي بداخلها.

ومن جانبها، شددت "كيم" 39 عامًا على أن سر إعجاب زوجها بها يتعلق بثقتها في نفسها رغم اكتسابها وزنا زائدا بعد وضع طفلها الثاني " سانت"، مشيرة إلى أنه يحترف طوال الوقت تدليلها وإبداء إعجابه بجمالها أمام الجميع.

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