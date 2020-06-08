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بعد 6 سنوات.. أحمد موسى: نجد على وجه الرئيس السيسي حمل ومسئولية 100 مليون.. فيديو

الإثنين 08/يونيو/2020 - 09:06 م
احمد موسي
احمد موسي
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هاني حسين
عرض  الإعلامي أحمد موسى،  مراسم حفل تنصيب الرئيس السيسي بمشاركة ملوك ورؤساء وحكومات دول العالم منذ 6 سنوات.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، "إذا قارنا بين وجه الرئيس السيسي منذ 6 سنوات والآن، نجد على وجه الرئيس السيسي حمل ومسئولية 100 مليون مصري".
 
وأضاف الإعلامي أحمد موسى "لا يمكننا نسيان مراسم الاحتفال بتنصيب الرئيس السيسي رئيسا للجمهورية".

ولفت الإعلامي أحمد موسى إلى أن "الرئيس السيسي أدى اليمين الدستورية في المحكمة العليا وحضر مراسم تادية اليمين كافة رجال الدولة من كافة الجهات المسؤولة بالدولة".

وعرض الإعلامي أحمد موسى لقطات أرشيفية من تأدية الرئيس السيسي لليمين الدستورية ومراسم الاستقبال بقصر الاتحادية.
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