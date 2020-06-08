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أخبار العالم

تأثير المظاهرات.. أمريكا تسجل أكثر من 23 ألف إصابة و706 وفيات في 24 ساعة

الإثنين 08/يونيو/2020 - 09:09 م
صدى البلد
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حسام رضوان
أعلنت جامعة جونز هوبكنز حصيلة إصابات ووفيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في الولايات المتحدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وقالت الجامعة إن الولايات المتحدة سجلت 23.683 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ووصل بذلك إجمالي الإصابات إلى مليون و951 ألفا و111 شخصا، منذ بدء تفشي الوباء.

كما سجلت الولايات المتحدة 706 وفيات 0جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 110.734 شخصا.

فيما وتستسمر التظاهرات المناهضة للعنصرية وعنف الشرطة في الولايات المتحدة على خلفية مقتل المواطن الأمريكي من أصل أفريقي، جورج فلويد، علي يد رجل شرطة، على الرغم من التحذيرات من زيادة تفشي المرض بسبب التظاهرات والتجمعات البشرية الكثيفة.


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