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بين الناس

أهالى قرية الضباعنة ببنى سويف يشكون الانقطاع المستمر لمياه الشرب

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 09:02 ص
صدى البلد
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وسام مختار
أستغاث المواطن ناجى عبد العظيم على، من أهالى قرية الضباعنة فى محافظة بنى سويف ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من انقطاع المياه المستمر .

ويقول فى رسالته : نعانى من انقطاع المياه فترات طويلة طوال اليوم ولا يستطيع الاهالى  توفير احتياجاتهم من المياه فى ظل ارتفاع درجات الحرارة وانتشار فيروس كورونا الذى يحتاج النظافة باستمرار.

ونناشد المسئولين سرعة العمل على إزالة أسباب الشكوى


التواصل مع القارئ رقم التليفون: 01206733108

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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