مستشار المفتي يكشف عن أمرين يفعلهما قبل كل لقاء مع الجمهور.. فيديو

قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية ، إن العطاء الصادر من الشيخ خلال حديثه أو فتاويه، إنما يكون ببركة من يتابعونه ونيتهم الخالصة في التعلم.





وأضاف عاشور، في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء، أن أول ما يفعله قبل الرد على فتاوى السائلين، هو استحضار النية لإفادة الناس وتعليمهم أمور دينهم بالأحكام الدينية الصحيحة والفتاوى الموثقة والمؤصلة.





وأشار إلى أنه كذلك يقرأ الفاتحة لسيدنا النبي -صلى الله عليه وسلم- قبل كل لقاء مع المتابعين، عسى الله أن يمده بمدده ويفيض عليه بما شاء حتى يفيد الناس.





ونصح مستشار المفتي ألا ينساقوا خلف أصحاب الفتاوى المتشددة الذين يحكمون بالإبتداع حتى على من يقرأ الفاتحة قبل عمل الأشياء في حياته.



