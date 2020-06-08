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محافظات

تسجيل 11 إصابة جديدة بكورونا من المخالطين في دمياط

الإثنين 08/يونيو/2020 - 11:58 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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زينب الزغبي
أعلنت الصفحة الرسمية للتثقيف التابعة لمديرية الصحة بدمياط ، تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، اليوم الإثنين، من بينها 4 حالات من محافظة الدقهلية والباقي من الحالات المخالطة.

وأضاف بيان مديرية الصحة بدمياط ، أن مجمل أعداد الوفيات وصل إلى 40 حالة، منها 24 فوق الستين عامًا، و11 فوق الخمسين عامًا، و5 أقل من خمسين عامًا.

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وأشار إلى تسجيل آخر وفاة بفيروس كورونا بتاريخ 14 مايو الماضي، فيما بلغت حالات الوفاة قبل دخول العزل 18 حالة و22 بعد العزل.

وأوضح البيان، أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة مع الحالات ونقلها الى مستشفيات العزل وأخذ مسحات من كافة المخالطين للحالات.

وناشد المواطنين بالالتزام خلال الفترة المقبلة بكافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس، ومنع الزيارات العائلية والتجمعات والالتزام بالتباعد وارتداء الكمامات الطبية.

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