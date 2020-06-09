من البرلمان.. التعليم تعلن 9 إجراءات احترازية لإقامة امتحانات الثانوية العامة.. وعبد العال: جميع مؤسسات الدولة مجندة لإقامتها

عبدالعال:
مؤسسات الدولة مجندة لإجراء امتحانات الثانوية العامة
التعليم للنواب:
الطالب سيحضر يومين فقط في الأسبوع
9 إجراءات احترازية لامتحانات الثانوية العامة
طالب الثانوية العامة سيؤدي امتحانات المواد غير المضافة للمجموع بالمنزل
ألقى نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور رضا حجازي، بيانا أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم حول الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتنظيم امتحانات الثانوية العامة.
وخلال الجلسة العامة، أكدت وزارة التعليم أنها على أتم استعداد لإجراء امتحانات الثانوية العامة، وذلك وفقًا للإجراءات الاحترازية لمواجة فيروس كورونا، وكشف عن 9 أجراءات، إضافة إلى إعلان إقامة الامتحانات من المنزل للمواد التي لا تضاف للمجموع.
كما أكد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، انه ال\ولة بمؤسساتها مجندة وذلك لإقامة امتحانات الثانوية العامة، في الموعد المحدد من قبل وزارة التربية والتعليم.
في البداية، قال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال إن كل مؤسسات الدولة مجندة لإجراء امتحانات الثانوية العامة، مع أخذ كافة الاحتياطات والإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد بين الطلاب. وحول احتمال وجود مخاطر إزاء تجمع الطلاب قبل دخول لجان الامتحانات، أشار عبد العال إلى أنه ليس هناك مشكلة في الفترة التي ستشهد تجمع الطلاب قبل الامتحانات، طالما كان التجمع يتم بمسافات آمنة، وهو أمر يتم تطبيقه في الإجراءات الاحتياطية التي يأخذها مجلس النواب لعقد جلساته. وفيما يتعلق بحديث مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية الدكتور محمد عوض تاج الدين عن احتمال حدوث ذروة انتشار الفيروس منتصف الشهر الجاري، قال عبد العال إن الدكتور عوض تاج الدين حدد فترة قمة انتشار الفيروس، الذي سيأخذ المستوى الأفقي قبل أن ينحسر، مضيفا أن الشباب هم مستقبل مصر وأن حديث الدكتور عوض تاج الدين يؤكد على ضرورة أخذ الحذر والحيطة. وتابع رئيس مجلس النواب :" حتى الدول التي ذهبت للإغلاق تراجعت عنه. لا بد أن نسير في الإجراءات بشكل متوازن، فقد حافظنا على الأعداد المحتمل إصابتها مع استمرار النشاط الاقتصادي. علينا أن نتعايش مع فيروس كورونا، وهذا الفيروس سيصبح مثل الإنفلونزا في يوم من الأيام لأنه يضعف كلما انتشر". من جانبه، أكد الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حرص الوزارة على صحة الطلاب أثناء أدائهم امتحانات الثانوية العامة يوم 21 يونيو الجارى، قائلًا "لن نضحي بأبنائنا، والطالب سيحضر يومين فقط في الأسبوع مع زيادة عدد اللجان". وقال "حجازي"، أثناء الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم، الإثنين، إنه بعد خروج المواد التى لا تضاف إلى المجموع من جدول امتحانات الثانوية العامة، لن يكون هناك فترة راحة بحيث يمتحن الطالب ويغادر مباشرة. وأضاف أن رئيس اللجنة سيتوجه قبل الامتحانات بيومين لتجهيز لجنته بشكل كامل في ضوء الخطة الموضوعة من قبل الوزارة، موجهًا رسالة طمأنه أيضا إلي المعلمين حيث تسري عليهم جميع الإجراءات الوقائية التي سيحظى بها الطالب. وتابع نائب وزير التعليم والتعليم الفني، أن جميع الكنترولات سيتم تعقيمها يوميا، لافتًا إلى أن المصحح سيرتدي واقيا للوجه وكمامة، بالإضافة إلي ترك ورق الامتحانات لبعض الوقت قبل تداوله ونقله إلي التصحيح، قائلًا "جميع الإجراءات مطمئنة ولن نضحي بأولادنا". كما عرض الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم، أمام جلسة مجلس النواب، الإجراءات التى سوف تتخذها الوزارة خلال إجراء امتحانات الثانوية العامة، والتى سوف تتم بالتعاون الكامل بين جميع مؤسسات الدولة لحماية الطلاب من خطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا. وأضاف "حجازى": أن «هذا الامتحان هام لأنه يحدد مستقبل أبنائنا الطلاب»، مؤكدا أن الدولة تسعى لأن يتم الامتحان بأقل قدر من القلق. وأوضح حجازى أنه «سيتم تعقيم اللجان قبل وبعد الامتحان، وتعقيم الكنترولات وأماكن مقدري الدرجات يوميا، وكذلك تعقيم ورق الامتحانات وصناديق نقل الأسئلة». وتابع: «سيتم تسليم الطلاب كافة أدوات التعقيم من كمامات وماسكات للرأس والقدم ومطهرات، وسيتم قياس درجة حرارة الطلاب قبل دخول اللجنة من خلال طابور بمسافة تباعد 2 متر».
وأوضح «حجازى» «كما تم تقليل عدد الطلاب باللجنة إلى 14 طالب فقط بدلا من 22 وبلغ عدد اللجان 56 ألفا و600 لجنة خاصة بامتحانات الثانوية العامة، وهو رقم ضخم بسبب أننا وسعنا المسافات على مستوى الجمهورية».
وأكد أن «الدولة وفرت 17 ألف كاشف حراري وسيتم توزيع 33 مليون كمامة وكميات من المطهرات ومواد التعقيم»، مؤكدا منع التجمعات داخل اللجان ومنع تجمع أولياء الأمور خارجها.