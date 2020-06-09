من البرلمان.. التعليم تعلن 9 إجراءات احترازية لإقامة امتحانات الثانوية العامة.. وعبد العال: جميع مؤسسات الدولة مجندة لإقامتها

عبدالعال:

مؤسسات الدولة مجندة لإجراء امتحانات الثانوية العامة

التعليم للنواب:

الطالب سيحضر يومين فقط في الأسبوع

9 إجراءات احترازية لامتحانات الثانوية العامة

طالب الثانوية العامة سيؤدي امتحانات المواد غير المضافة للمجموع بالمنزل









ألقى نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور رضا حجازي، بيانا أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم حول الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتنظيم امتحانات الثانوية العامة.





وخلال الجلسة العامة، أكدت وزارة التعليم أنها على أتم استعداد لإجراء امتحانات الثانوية العامة، وذلك وفقًا للإجراءات الاحترازية لمواجة فيروس كورونا، وكشف عن 9 أجراءات، إضافة إلى إعلان إقامة الامتحانات من المنزل للمواد التي لا تضاف للمجموع.





كما أكد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، انه ال\ولة بمؤسساتها مجندة وذلك لإقامة امتحانات الثانوية العامة، في الموعد المحدد من قبل وزارة التربية والتعليم.





في البداية، قال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال إن كل مؤسسات الدولة مجندة لإجراء امتحانات الثانوية العامة ، مع أخذ كافة الاحتياطات والإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد بين الطلاب.





وحول احتمال وجود مخاطر إزاء تجمع الطلاب قبل دخول لجان الامتحانات، أشار عبد العال إلى أنه ليس هناك مشكلة في الفترة التي ستشهد تجمع الطلاب قبل الامتحانات، طالما كان التجمع يتم بمسافات آمنة، وهو أمر يتم تطبيقه في الإجراءات الاحتياطية التي يأخذها مجلس النواب لعقد جلساته.

وفيما يتعلق بحديث مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية الدكتور محمد عوض تاج الدين عن احتمال حدوث ذروة انتشار الفيروس منتصف الشهر الجاري، قال عبد العال إن الدكتور عوض تاج الدين حدد فترة قمة انتشار الفيروس، الذي سيأخذ المستوى الأفقي قبل أن ينحسر، مضيفا أن الشباب هم مستقبل مصر وأن حديث الدكتور عوض تاج الدين يؤكد على ضرورة أخذ الحذر والحيطة.

وتابع رئيس مجلس النواب :" حتى الدول التي ذهبت للإغلاق تراجعت عنه. لا بد أن نسير في الإجراءات بشكل متوازن، فقد حافظنا على الأعداد المحتمل إصابتها مع استمرار النشاط الاقتصادي. علينا أن نتعايش مع فيروس كورونا ، وهذا الفيروس سيصبح مثل الإنفلونزا في يوم من الأيام لأنه يضعف كلما انتشر".



