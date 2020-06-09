تضرب أروع الأمثلة في العطاء.. سحر ملاك الرحمة تقدم الخدمات الطبية لمصابي كورونا في العزل المنزلي

قصص وبطولات يسطرها أبناء أسوان الذين دائمًا يظهر معدنهم الأصيل وقت الشدائد ليجسدوا ملحمة وطنية فى العطاء اللامحدود الذى يهدف لتحقيق الصالح العام وخدمة الكبير والصغير بروح وعزيمة الأبطال.





ويبرز موقع "صدى البلد ، الدور الوطنى الذى تقدمه ابنة أسوان سحر علاء الدين سعد البالغة من العمر 20 سنة، حيث أثبتت جدارتها وحفرت اسمها بحروف من نور ضمن الأبطال الذين يشاركون فى الملحمة الوطنية لرعاية وخدمة مصابى فيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19).





وتعمل سحر ممرضة وتعد نموذجا ومثالا مشرفا يحتذى به فى الشجاعة والبطولة والإخلاص فى العمل، بجانب كونها من المتفوقين خلال فترة دراستها بالمراحل التعليمية المختلفة.





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قامت سحر بزيارة 9 حالات منزلية يوم الأحد 7 يونيو من وازع وطنى وإنسانى لتقديم الرعاية الطبية والعلاجية للحالات المختلفة من مصابى فيروس كورونا المستجد من بينهم حالاتان من الحالات الحرجة وجميعهم الآن حالاتهم مستقرة بفضل الله ومجهودها.





وتشارك سحر فى حملة معًا ضد الكورونا، ويؤكد أعضاء الحملة أن "سحر" أحد أهم أسباب نجاح فريق الخدمات الطبية فى أسوان منذ أول يوم مشاركة لها معهم .





وعن تفوق أحد أبطال ملائكة الرحمة الدراسى فنجد سحر طول عمرها متفوقة دراسيًا حيث تقول بأنها حصلت على المركز الأول على مستوى محافظة أسوان فى المرحلة الإبتدائية .





كما تقول سحر أنها كانت من الأوائل فى المرحلة الإعدادية بمجموع 99%، ثم إلتحقت بمعهد فنى صناعي وحصلت علي المركز الأول على مستوي المحافظة فى التعليم الفنى الصناعى .



