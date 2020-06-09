لخلافات بينهم.. حبس سائق توك توك قتل جاره في حلوان

قررت نيابة حلوان الجزئية، حبس سائق توك توك ٤ أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بقتل جاره بسبب خلافات بينهم.





وأمرت النيابة بتشريح جثة المجنى عليه، وكلفت مصلحة الطب الشرعي بإعداد تقرير مفصل عن أسباب الوفاة.









كما كلفت النيابة رجال المباحث بسرعة إجراء التحريات اللازمة حول الواقعة لبيان أسبابها الحقيقية.

وكانت منطقة عرب غنيم بحلوان، قد شهدت جريمة قتل بشعة، عندما تخلص سائق توك توك من جاره، وسدد له طعنة نافذة أنهت حياته بسبب خلافات بينهما، ألقى القبض على المتهم ، وجار عرضه على النيابة للتحقيق واصدرت قرارها السابق.





تلقى قسم شرطة حلوان بلاغا من مستشفى حلوان العام بوصول شخص يدعى طارق ٤٤ سنة متوفى إثر إصابته بجرح طعنى بالجسد، وإصابة نجله بجروح متفرقة.





على الفور انتقل رجال مباحث القاهرة إلى محل سكن المجنى عليه، وتبين من التحريات وجمع المعلومات أن سائق توك توك جارهم وراء ارتكاب الجريمة بعد مشاجرة بينهم .





وقد تمكن رجال الأمن من القبض على المتهم الذى يعمل سائق توك توك ١٩ سنة ، من خلال احد الاكمنه التى اعدت له بعد ان كان هاربا من محل سكنه ، وعثر بحوزته على السلاح الابيض المستخدم فى ارتكاب الجريمة، تم اقتياده إلى قسم حلوان .





وأقر المتهم فى أقواله أمام رجال المباحث أنه قتل جاره وأصاب نجله بعد مشاجرة بينهم بسبب خلافات الجيرة ، تأيد المحضر بأقوال عدد من الشهود على الجريمة وتولت النيابة التحقيق فى الحادث.