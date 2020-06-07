الضنا مبقاش غالي.. تجديد حبس قاتل ابنة

جدد المعارضات بمحكمة جنح المطرية، حبس متهم ودلك لاتهامة بقتل نجله أثناء فضه مشاجرة بين الأخير وأحد الأشخاص في المنطقة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وتبين من مناظرة النيابة أن الشاب يبلغ من العمر 19 عاما، ولقي مصرعه متأثرا بإصابته بطعنات من سلاح أبيض في أماكن متفرقة بالبطن والصدر، وكشفت المعاينة لمكان الواقعة وجود آثار دماء وزجاجات فارغة كان يستخدمها المتوفى وآخر في التشاجر.

وشهد شارع التوفيقية بحى المطرية جريمة قتل بشعة، عندما قام أب بطعن نجله "ع. ز"، شاب في العقد الثاني من العمر، بسلاح أبيض أمام منزلهما بالمنطقة، ليسقط قتيلا فى الحال، ويكثف رجال المباحث بالقاهرة جهودهم لسرعة كشف غموض ملابسات الجريمة.





وبإخطار مدير مباحث العاصمة بالحادث، وجه بتشكيل فريق بحث لسرعة ضبط الأب الهارب والسلاح المستخدم، وكشف ملابسات الجريمة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.



