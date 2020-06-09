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رياضة

نجم الإسماعيلي السابق: جوميز لم يقدم أي لمسات مع الدراويش.. وعبد ربه ظلم نفسه.. فيديو

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 05:38 ص
حسني عبدربه
حسني عبدربه
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حسام الحارتي
أكد محسن عبدالمسيح، نجم الإسماعيلي السابق، أن الفرنسي ديدييه جوميز، المدير الفني للدراويش لم يقدم المطلوب منه خلال الفترة الماضية.

وقال محسن عبدالمسيح فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "المدرب الفرنسي لم يقدم أى لمسات فنية للإسماعيلي منذ التعاقد معه، فهو لا يتواصل مع الجهاز المعاون على الإطلاق، ومن وجهة نظري المدرب المحلي الأفضل للدراويش".

وأضاف: "لا توجد أى بصمات للفرنسي جوميز مع الإسماعيلي، وكنت أفضل استمرار محمود جابر حتي نهاية الموسم لأنه هو الذى اختار اللاعبين فى بداية الموسم الجاري".

ومن جهة آخري أكد محسن عبدالمسيح،  أن حسني عبدربه، صاحب تاريخ كبير ولكنه ظلم نفسه بعد اعتزاله بهذه الطريقة خلال الفترة الماضية.

وقال عبدالمسيح فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "كان يجب على حسني عبدربه الاستمرار ضمن صفوف الإسماعيلي وعدم الإعتزال بهذه الطريقة، فهو كان القائد داخل صفوف الدراويش".

وأضاف: "لا يوجد قائد حقيقي داخل صفوف الإسماعيلي خلال الفترة الماضية، وأعتقد أن باهر المحمدي لا يزال صغيرا على تحمل قيادة الدراويش"
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