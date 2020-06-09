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محافظات

من بينهم مسن.. خروج وتعافي 23 حالة من مصابي كورونا من العزل بـ تمى الأمديد

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 08:56 ص
صدى البلد
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همت الحسينى
أعلن الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية  ،اليوم، عن خروج وتعافي 23  من المصابين بفيروس كورونا من الحجر الصحي بمستشفى تمى الأمديد على رأسهم مسن فى العقد الثامن من عمره .

وأضاف وكيل الوزارة أن باقى المصابين يتلقون العلاج بإنتظام طبقا لبروتوكول وزارة الصحة وسيتم خروجهم عقب تعافيهم تمام  مشيرا الى ان لأطقم الطبية بصحة الدقهلية تضرب اروع الأمثلة فى التفانى والإخلاص فى العمل من أجل المرضى حيث تحويل مرضى كورونا  المحتاجين للغسيل الكلوى من المحافظات الأخرى لمستشفى الحجر الصحى بتمى الأمديد لعمل غسيل كلوى بالمستشفى.

ونوه وكيل الوزارة إلى أن المستشفى استقبلت العديد من الحالات من القاهرة والمحافظات الأخرى لعمل غسيل كلوى بها  مؤكدا ان المرضى فى تحسن دائم وسيتوالى خروجهم عقب تعافيهم من فيرس كورونا مضيفا ان الأطقم الطبية المسئولة عن خدمة الغسيل الكلوى قدمت خدمات طبية فائقة لاقت استحسان قيادات الوزارة.

وأضاف" أقدم شكرا لكل الأطقم الطبية بصحة الدقهلية المتناوبة على الخدمة بمستشفى تمى الأمديد بكل حب وتضحية حتى وصل الأمر الآن ان مدير الحجر الصحي الحالى هو مدير مستشفى الكردى ومازالت باقي المستشفيات فى انتظار دورها المعد سلفا سائلا الله أن يحفظهم ويحميهم ويعودوا سالمين إن شاء الله ".

من بينهم مسن.. خروج وتعافي 23 حالة من مصابي كورونا من العزل بـ تمى الأمديد
من بينهم مسن.. خروج وتعافي 23 حالة من مصابي كورونا من العزل بـ تمى الأمديد
من بينهم مسن.. خروج وتعافي 23 حالة من مصابي كورونا من العزل بـ تمى الأمديد
من بينهم مسن.. خروج وتعافي 23 حالة من مصابي كورونا من العزل بـ تمى الأمديد
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