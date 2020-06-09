على جمعة: شخص واحد فقط يجوز له تغيير مذهبه الفقهي

المذهب هو المنهج الدراسي، و المنتقلون من المذاهب عبر التاريخ كثيرون، لافتًا: العامي مذهبه مذهب مفتيه، وطالب العلم هو الذي يجوز له تغيير مذهبه الفقهي. قال الدكتور على جمعة ، مفتي الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، إن





وأشار « جمعة » في إجابته عن سؤال: « هل يجوز للمسلم أن ينتقل من مذهب إلى آخر؟ » عبر فيديو له على صفحته الرسمية بموقع «فيسبوك» إلى أن الشيخ بخيت المطيعي مفتي الديار المصرية السابق حتي عام 1920 كان مالكيًا عن دراسة وحفظ للشيخ الدرديري والدسوقي وغيرهم من أئمة المذهب المالكي.









وتابع عضو هيئة كبار العلماء أن الشيخ بخيت كان يجلس مع أحد اصدقائه فسأله: " ماذا تحب أن تفعل بعدما تأخذ العالمية وتتخرج" ، فأجابه: " أحب اطلع قاضى" فرده عليه: " لازم تكون على المذهب الحنفي وليس المالكي"، ومن هنا انتقل إلى المذهب الحنفي، وحفظ كتب الحنافية حتي لو ضاعت يمليها، ومنها 30 مجلدا للسرخسي.





طالب العلم إذا انتقل بين المذاهب وقلد كل مذهب لمدة، فهذا يسمى- تلفيقًا-، وهو جائز بشرط ألا ينكر عليك الأرباح، فلو تخيلنا أن الأئمة الأربعة اتفقوا على عدم جواز شيء فهو إذًا باطل. وأضاف المفتي السابق أن ابن دقيق العيد كان امامًا في المالكية وانتقل إلى الشافعية وصار امامًا أيضًا، موضحًا: "





وأكمل الدكتور على جمعة : لأنهم اتفقوا على رفضه، أما لو اجازه أحدهما فيجوز تقليده، ولا شيء في ذلك.