غرامة 4 آلاف جنيه.. إخلاء سبيل عريس "النورس" بالإسماعيلية

أصدرت محكمة الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، قرارًا بإخلاء سبيل "م. س. ا"، عريس أقام فرح بفيلا والد العروسة، بقرية النورس، المطلة على بحيرة التمساح بالإسماعيلية ، بغرامة 4 آلاف جنيه على ذمة القضية.









وكانت نيابة الإسماعيلية برئاسة المستشار وليد جمال المحامي العام الأول لنيابات الإسماعيلية الكلية، أمرت بضبط محمد سالم العدوي 4 أيام على ذمة التحقيق لإقامته حفل زفافه في أحد القرى المطلة على بحيرة التمساح، بحضور لاعبي الدراويش وبعض الشخصيات العامة، والذي أحياه الفنان الشعبي حسن شاكوش وعمر كمال، في مخالفة لقرار مجلس الوزراء بإقامة الأفراح والتجمعات.





كما قررت النيابة بضبط وإحضار والد العريس رجل الأعمال سالم العدوي، ووالد العروسة علي حماد مالك الفيلا التي أقيم بها الحفل.

كما طلبت النيابة من المباحث تحديد شخص مطربي الحفل، ومسؤولي القرية التي أقيم بها الحفل، والتجهيزات من أعمال الإضاءة والفراشة الخاصة بالحفل.





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كانت قوة أمنية من مباحث مركز الإسماعيلية، برئاسة المقدم محمد هشام تمكنت من اقتياد المتهم من منزله بقرية النورس، لمثوله أمام جهات التحقيقات.





انتشرت فيديوهات الجمعة الماضية، ترصد إطلاق ألعاب نارية في سماء الإسماعيلية؛ احتفالًا بحفل الزفاف، بحضور المطربين حسن شاكوش وعمر كمال، كما نشر بعض الأشخاص من أقارب العريس فقرات من حفل الزفاف للمطرب عمر كمال وبعض المطربين الشعبيين للتأكيد على إقامتهم للحفل.





فيما فضّت قوة أمنية مراسم الفرح، فيما حررت الشرطة مخالفات كسر حظر لجميع السيارات بعد خروجهم من الحفل.