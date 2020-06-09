برلماني: السيسى وضع روسيا وألمانيا أمام مسئولياتهما التاريخية لإنقاذ ليبيا

أكد النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب أهمية اتصال الرئيس عبد الفتاح السيسي بكل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لمناقشة آخر تطورات القضية الليبية فى ضوء مبادرة "إعلان القاهرة" المتكاملة تحت الرعاية المصرية لحل الأزمة في ليبيا.





وأشار فى بيان له أصدره اليوم إلى أن الرئيس السيسى وضع روسيا وألمانيا أمام مسئولياتهما التاريخية بشأن الاوضاع داخل ليبيا لانقاذ الشعب الليبيى الشقيق والاسراع فى تنفيذ بنود اعلان القاهرة.





وقال "أباظة" إن اشادة الرئيس الروسي بمبادرة "إعلان القاهرة" من حيث توقيت طرحها والإطار الشامل لها الذي يقدم طرحًا متكاملًا وبناءً لتسوية الأزمة يمنح قوة دفع للعملية السياسية في ليبيا وكذا يرسخ من دور مصر كركيزة أساسية للأمن والاستقرار في محيطها الإقليمي ومنطقة الشرق الأوسط.





وأوضح أن موقف بوتين دليل قاطع على دعم روسيا لاعلان القاهرة ولجهود مصر بقيادة الزعيم البطل الرئيس السيسى لحل الازمة الليبية سلميا والحفاظ على سلامة ووحدة الاراضى الليبية وثروات ومقدرات الشعب الليبي.





كما أكد النائب أحمد فؤاد اباظة ان ترحيب المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل بالمبادرة التي رأتها امتدادا لمسار مؤتمر برلين بإضافة عناصر وابعاد جديدة فعالة إلى العملية السياسية الليبية اضافة الى إشادتها بالجهود المصرية البناءة لتسوية الازمة الليبية انما هو دليل ايضا على الدعم الكامل والحقيقى من ألمانيا لاعلان القاهرة.





وطالب المجتمع الدولى بجميع دوله ومنظماته بالتدخل السريع لتنفيذ جميع بنود اعلان القاهرة لإنهاء الاوضاع الماساوية والصعبة التى يعانى منها الشعب الليبيى الشقيق لاكثر من 9 سنوات خاصة التدخل التركى السافر فى الشئون الداخلية لليبيا والحفاظ على مقدرات الشعب الليبي الشقيق وتفعيل ارادته الحرة ووضع حد للتدخلات الخارجية غير المشروعة التي لم تزد القضية سوي تفاقمًا وعنفًا.