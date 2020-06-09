أخبار الرياضة.. شكوى جديدة ضد مرتضى منصور في الفيفا.. الأهلي يكشف حقيقة مجاملة مصطفى شوبير

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الثلاثاء، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي وجاءت كالتالي:
أكد أنيس بن ميم محامي حمدي النقاز لاعب الزمالك الأسبق، تقديمه شكوى جديدة ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك.
استنكر الإعلامى أحمد شوبير هجوم قناة الزمالك المتتالى على النادي الأهلي ومسئوليه خلال الفترة الأخيرة بشكل متواصل.
وجه الإعلامى أحمد شوبير، انتقادا حادا إلى مسئولي اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد كرة القدم، بسبب إحباط مخططات ومقترحات استئناف مسابقة الدورى بالموسم الجارى خلال الفترة المقبلة.
أكد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن مصطفي شوبير هو مستقبل حراسة المرمي في القلعة الحمراء، وقال عضو بالجهاز الفني إن السويسري رينيه فايلر المدير الفني يتابعه بشكل شخصي بعد ان تطور مستواه بصورة لافتة للنظر في العام الأخير.
كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن تلقى محمد عبد السلام مدافع الفريق عدة عروض محلية للانتقال من القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، على سبيل الإعارة.
وجه أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، رسالة غامضة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
أكد أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف " إن قرار عودة المسابقات الأفريقية لن يكون قرارا شخصيا نتيجة انتشار فيروس كورونا الخطير، مشيرا إلى أنه على الرغم من تحسن الظروف في بعض الدول إلا أن الخطر لا يزال موجودا وعلى الجميع الحذر.
نشرت صحيفة " ديلي ميل البريطانية" فيديو لعملية حفر اسم فريق ليفربول، على كأس الدوري الإنجليزي " بريميرليج"، تمهيدا لتسليمه اللقب.