أخبار الرياضة.. شكوى جديدة ضد مرتضى منصور في الفيفا.. الأهلي يكشف حقيقة مجاملة مصطفى شوبير

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الثلاثاء، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي وجاءت كالتالي:





أكد أنيس بن ميم محامي حمدي النقاز لاعب الزمالك الأسبق، تقديمه شكوى جديدة ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك.





