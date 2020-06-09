لعن الله من أيقظها.. مسئولو القطبين يثيرون التعصب ويدعون للفتنة.. تقرير



وعقب دخول مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب في صراع مع الرئيس الشرفي السابق للقلعة الحمراء وإنهاء كافة الأرتباطات بينهما دخل مسئولو نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضي منصور في صراع آخر مع النادي الأهلي.

وفيما يلي يبرز لكم موقع صدى البلد الإخباري أبرز صراعات قطبي الكرة المصرية خلال الفترة الحالية وموقف الجماهير منها والتي وصفت بأنها دعوة للتعصب وإيقاظا للفتنة مرة اخرى بين محبي القطبين.

إلغاء الدوري المصري البداية جاءت من مطالبة معظم الندية بإلغاء الدوري المصري وعلى رأسهم نادي الزمالك نظرا للظروف الطارئة التي يتعرض لها العالم بسبب انتشار فيروس كورون المتسجد ، ولكن تمسك النادي الأهلي بمواقفه باستئناف النشاط الرياضي والدوري المصري من جديد نظرا لتواجده في المركز الأول بجدول ترتيب الدوري الممتاز ليخرج رئيس نادي الزمالك مهاجما محمود الخطيب رئيس الأهلي ومجلسه بسبب مطالبتهم بإستئاف الدوري من جديد .

أزمة نادي القرن الحقيقي فتح رئيس نادي الزمالك المستشار مرتضي منصور ملف نادي القرن من جديد ليطالب باأحقية نادي الزمالك باتتويج بلقب نادي القرن مشيرا إلي مساندة أحد مسئولي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف"، النادي الأهلي للحصول على لقب القرن خلال الأعوام الماضية ليلجأ إلي المحكمة الرياضية والأتحاد الدولي لإعادة النظر من جديد في ذلك اللقب .

ولم يكتفي رئيس الزمالك بذلك فقط بل فجأ الجميع بوضع أحد اللافتات التي تجمل شعار الاتحاد الإفريقي ولقب نادي القرن مشيرا إلي أن القلعة البيضاء هي نادي القرن الحقيقي وذلك تحت شعار " الزمالك نادي القرن الحقيقي بالبطولات وليس بالمحسوبية "، ليثير غضب النادي الأهلي الذي لجأ إلي مطالبة الاتحاد الإفريقي بإتخاذ كافة الإجراءات تجاة مسئولو نادي الزمالك .

صراع قنوات قطبي الكرة المصرية بداء مسئولو نادي الزمالك في شن العديد من الهجمات عبر منصات وسائل التواصل الإجتماعي والقناة الفضائية الخاصصة بهم " قناة الزمالك"، في مهاجمات النادي الأهلي ومسئوليه من جديد وإعادة فتح كافة الملفات الماضية ليستمر الأهلي في الصموت حتى فجاء الجميع بالخروج بالبيان الناري والذي يطالب الاتحاد المصري بالتدخل لمحاسبة نادي الزمالك ليتفاجئ برد اللجنة الخماسية بقوله :" ليس لنا علاقة بتلك الأحداث"، ليستمر في الدفاع عن حقوقه من خلال تدشين أحد الحلقات التاريخية داخل دولاب بطولات النادي وبحضور رئيس لجنة التعاقدات عدلي القيعي ومدير الكرة بالفريق الأول سيد عبد الحفيظ لتبدأ الصراعات .

وعقب زيادة الأزمات بين قطبي الكرة المصرية دخلت جماهير الأهلي والزمالك في صراع جديد عبر وسائل التواصل الإجتماعي ليعود الصراع والتعصب من جديد والتي تؤثر على عودة النشاط الرياضي من جديد بالإضافة إلى منع عودة الجماهير في حالة القضاء على أزمة فيروس كورونا.



دخل مسئولو قطبي الكرة المصرية " الأهلي والزمالك"، في صراع جديد خلال الفترة الحالية بسبب اختلاف وجهات النظر والحديث عن لقب القرن ورحيل بعض اللاعبين.