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أخبار البلد

خروج أول حالة بعد التعافى من الإصابة بكورونا من مستشفى قفط التعليمي

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 09:32 م
ارشيفية
ارشيفية
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محمد غالى
أعلنت اليوم الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية خروج أول حالة من مصابى مرض كورونا المستجد (كوفيد-19) بعد تعافيها من مستشفى قفط التعليمي بقنا.

وصرح أ.د. محمد فوزى السودة رئيس الهيئة بأن مستشفى قفط التعليمي انضمت حديثا إلى الهيئة وتم تطويرها الفترة الماضية للإرتقاء بمستوى الخدمة الطبية المثدمة ، وهي احد مستشفيات الهيئة العاملة ضمن منظومة مكافحة جائحة كورونا المستجد (كوفيد-19) لخدمة المرضى داخل محافظة قنا.

وأفاد د. أحمد كمال مدير مستشفى قفط التعليمي بأن المريضة تم حجزها بمستشفى قفط التعليمى بعد ظهور إيجابية التحاليل والمسحه وتبين إصابتها بفيروس كورونا المستجد وتم حجزها بالمستشفى بتاريخ 2020/5/27 وتم اليوم خروجها بعد الشفاء من الفيروس وسلبية وستنتقل الآن إلى المرحلة الثانية وهي استكمال العلاج وتطبيق بروتوكول وزارة الصحة بالعزل المنزلى مع تمنياتنا لها بالصحة والعافية.
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