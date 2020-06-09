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مرأة

في عيد ميلادها.. علا الفارس تخطف الأنظار بإطلالة ناعمة من منزلها

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 09:36 م
علا الفارس
علا الفارس
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آية التيجي
نشرت الإعلامية الأردنية علا الفارس صورة لها عبر صفحتها الرسمية على انستجرام، وتألقت علا الفارس بإطلالة بسيطة وناعمة خلال احتفالها بعيد ميلادها، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.

وعلقت علا الفارس على صورتها ببعض الكلمات، وقالت: عرفت أني بخير .. عندما ملكت من يحاولون إسعادي فقط لأنهم يرون في إبتسَامتِي سعادةً وفرحًا لهم... ❤️ شكراااا.

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وظهرت علا الفارس وهي ترتدي تي شيريت باللون الأسود  بأكمام طويلة، وهو ما أبرز من رقة إطلالتها بشكل كبير.

وتركت  شعرها منسدلا على اكتافها  بشكل انسيابي وبسيط وهو ما يتناسب مع إطلالتها بشكل كبير.

فيما أكملت علا الفارس في وضع المكياج، حيث إنها اختارت بعض اللمسات البسيطة، فقامت بوضع اللون الكشميري كأحمر شفاه، والماسكرا لتبرز من جمال عينيها.

ولم تتكلف علا فارس بإرتداء الإكسسورات  لتبرز من رقة وجمال إطلالتها، حيث انه اكتفت بارتداء قلادة باللون الذهبي حول عنقها اسرة بنفس اللون.

واليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
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