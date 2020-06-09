في عيد ميلادها.. علا الفارس تخطف الأنظار بإطلالة ناعمة من منزلها

نشرت الإعلامية الأردنية

صورة لها عبر صفحتها الرسمية على انستجرام، وتألقت علا الفارس بإطلالة بسيطة وناعمة خلال احتفالها بعيد ميلادها، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.

عرفت أني بخير .. عندما ملكت من يحاولون إسعادي فقط لأنهم يرون في إبتسَامتِي سعادةً وفرحًا لهم... ❤️ شكراااا.

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وظهرت

وهي ترتدي تي شيريت باللون الأسود بأكمام طويلة، وهو ما أبرز من رقة إطلالتها بشكل كبير.





وتركت شعرها منسدلا على اكتافها بشكل انسيابي وبسيط وهو ما يتناسب مع إطلالتها بشكل كبير.

فيما أكملت فيما أكملت علا الفارس في وضع المكياج، حيث إنها اختارت بعض اللمسات البسيطة، فقامت بوضع اللون الكشميري كأحمر شفاه، والماسكرا لتبرز من جمال عينيها.



