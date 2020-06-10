ادعية للأم بالشفاء.. مستجابة لتمتعها بالصحة والعافية

أثر كبير شفائه ويعود على صاحبه بفوائد كثيرة، أبرزها تحصينه من أي شر أو سوء.

ادعية للام بالشفاء:

يا الله يا ذا الجلال والإكرام أسألك بكرمك وفضلك أن تشفي أمي، وتخفف وجعها، فأنت بها أرحم يا أرحم الراحمين.

يا الله أنت الشافي لقد عجزنا عن مداوتها، وأنت بيدك الدواء، اشفها وأنظر لها بعينك التي لا تغفل.

اللهم أنت الشافي المعافي، اشفي أمي شفاء لا يغادر سقمًا، وخفف عنها كل ما يؤلمها يا كريم.

اللهم ألبسها ثوب الصحةِ والعافيّة عاجلًا غير أجلًا يا مفرج الكرب يا مُجيب دعوة المضطرين.

اللهم إنك أعلم بحالها فألطف بها، اللهم اشفها، اللهم اشفها، اللهم اشفها.

اللهم اشفي أمي وانثر العافية في جسدها واسقها لذة الصحة واجعلها سالمة معفاة لا ضرر يمسها.

اللهم أني أسألك بصفاتك العلا وأسمائك الحسنى وأسألك برحمتك التي وسعت كل شئ أن تعف عنها وتشفها وتبارك لنا فيها.

اللهم أذهب عنها آلامها وأفراحها بحسن الثواب وجميل جزاء الصبر يا رحيم السموات والأرض.

اللهم اشفي أمُي شفاء لا يُغادِر سقمًا وأحميها وأحرصها وأرحمها وأرزقُها جنتِك من جميع أبوابها.

اللهم إنك أعلم بحالها فألطف بها، وأخبَرُ بمرضها فاشفها وأدرى بعلاجها فعجل بشفائها أمي.

ادعية للام بالشفاء من المرض:

اللهم انت الشافي المعافي اشفي أمي شفاء لا يغادر سقما وخفف عنها كل ما يؤلمها يا كريم.

اللهم من علينا بالشفاء في القريب العاجل، و أجعل أمي ممن ألبسهما ثوب العافية.

اللهم صبر أمي على المرض واجعله تطهيرًا لها من الذنوب واعفو عنها بعفوك يا الله.

اللهم اشفي المرضى و اشفيهم واشف مرضى المسلمين فأنت نعم المولى ونعم النصير ونعم المجيب.

يا رب أذهب عن كل مريض الكرب والبأس والحزن والضيق وخذ بيد كل مريض لطريق الشفاء والخير والفرج، اللهم أحرس كل مريض بعينك التي لا تنام.

ادعية للام بالشفاء بالصور:





«اذهب البأس رب الناس، بيدك الشفاء ، ولا كاشف له إلا أنت يا رب العالمين، اللهم لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، إنك على كل شيءٍ قدير».









«اذهب البأس رب الناس، اشف وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقمًا، أذهب البأس رب الناس، بيدك الشفاء، لا كاشف له إلّا أنت يا ربّ العالمين».









«اللهم ألبسها الصحة والعافية عاجلًا غير آجل، يا أرحم الراحمين، اللهم اشفها، اللهم اشفها، اللهم اشفها».









«اللهم إني أسألك من عظيم لطفك، وكرمك، وسترك الجميل، أن تشفيها وتمدها بالصحة والعافية، لا ملجأ ولا منجا منك إلّا إليك، إنك على كل شيءٍ قدير».









«اللهم اشفها شفاء ليس بعده سقم أبدًا، اللهم خذ بيدها، اللهم احرسها بعينك التي لا تنام، واكفها بركنك الذي لا يرام، واحفظها بعزك الذي لا يضام، واكلأها في الليل والنهار، وارحمها بقدرتك عليه، أنت ثقتها ورجاؤها، يا كاشف الهم، يا مفرج الكرب، يا مجيب دعوة المضطرين».





«اللهم إني نسألُك العفوَ والعافيةَ، في الدنيا والآخرةِ، اللهمَّ إني نسألُك العفوَ والعافيةَ، في دِيننا ودنيانا وأهلنا ومالنا، اللهمَّ استُرْ عوراتنا، وآمِنْ روعاتنا، واحفظنا من بين يدينا، ومن خلفينا، وعن يمينا، وعن شمالنا، ومن فوقنا، ونعوذُ بك أن أنغْتَالَ من تحتنا».





« يا فارج الهم ويا كاشف الغم فرج همنا ويسر أمرنا، وارحم ضعفنا وقلة حيلتنا، وارزقنا من حيث لا نحتسب يا رب العالمين، اللهم إني نسألك أن تجعل خير عملنا آخره، وخير أيامنا يوم نلقاك فيه، إنّك على كل شيءٍ قَدير».









اجمل الادعية للام:





اللهم أجعل أُمي لا تشكي همًا، ولا تتألم وَجعًا، وأسعدها سعادةً لا اكتفاء منها، اللهمَّ لا تجعل لها ذنبًا إلا غفرته، ولا همًا إلا فرجته، ولا حاجةً من حوائِج الدنيّا هي لك رضا ولهما فيها صلاح إلا قضيتها، اللهمَّ ولا تجعل لها حاجةً عند أحد غيرك. اللهم واجعل أوسع رزقها عند كبر سنها، ‎اللهم ارزقنا رضاها ونعوذ بك من عقوقها.

اللهم اجعلهما في ضمانك وأمانك وإحسانك‎، اللهم ارزقها عيشًا قارًا، ورزقًا دارًا، وعملًا بارا‎ً.



اللهم أسعدها بتقواك، اللهم اجعلها في ضمانك وأمانك وإحسانك، اللهم اجعلها من الذاكرين لك، الشاكرين لك، الطائعين لك، المنيبين لك.

اللهم وأعنا على خدمتها كما ينبغي لها علينا، اللهم اجعلنا بارين طائعين لها، اللهم اكفها كل هول دون الجنة حتى تُبَلِّغْها إياها برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم وأعنا على برها حتى ترضى عنا فترضى، اللهم أعنا على الإحسان إليها في كبرها، اللهم ورضها علينا، واغفر لها جميع ما مضى من ذنوبها، واعصمها فيما بقي من عمرها، وارزقها عملًا زكيًا ترضى به عنها.

اللهم اجعلها من الذاكرين لك، الشاكرين لك، الطائعين لك، المنيبين لك، اللهمّ واجعل أوسَع رزقها عند كبر سنها وانقطاع عمرها.

اللهم أعِنا على برها حتى ترضى عنا فترضى، اللهم اعنّا على الإحسان إليها في كبرها.

اللهمَّ يا باسط اليدين بالعطايا، ابسط على والدتي من فضلِك العظيم وجودك الواسع ما تشرح بهِ صدرها لعبادتك وطاعتك، والأُنس بِك، والعمل بما يرضيك، ودوام ذِكرك، وبارك لها في عُمرها بركة تهنئها بها في معيشتها وتلبسها بها ثوب العافية في قلبها، وروحها، وعقلها، وجسدها، واغنها من فضلك وأعِنها في حِلها وترحالِها وذهابها وإيابها، وأطل في عمرِها مع العافية في صحتها ودينها.













