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سيارات

تعافى مبيعات السيارات فى الصين للمرة الأولى بعد أزمة كورونا

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 04:01 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

قالت جمعية مصنعي السيارات في الصين في بيان أصدرته، إن مبيعات السيارات في الصين سجلت ارتفاعا منذ أكثر من عام للمرة الأولى بعد أزمة جائحة  فيروس كورونا المستجد، وما خلفته من تداعيات على سوق السيارات الصيني.


وأشار البيان إلى أن تعافي أكبر سوق للسيارات في العالم من أزمة وباء كورونا المستجد، بسبب التدابير التحفيزية التي أقرتها الحكومة الصينة مثل الخصومات الضريبية لجذب المستهلكين إلى صالات العرض، بالإضافة إلى أن شركات صناعة السيارات التي أوقفت عملياتها وسط أزمة كورونا تقدم الآن خصومات حادة.


وأضافت جمعية مصنعي السيارات في الصين فى بيانها أن مبيعات التجزئة للسيارات وسيارات الدفع الرباعي والمركبات متعددة الأغراض ارتفعت إلى 1.64 مليون وحدة خلال شهر مايو الماضي، بزيادة 1.9 بالمائة عن نفس الفترة من العام السابق.


ويعتبر هذا الصعود الأول منذ يونيو لعام 2019 ، بالإضافة إلى تحسن أداء مبيعات سيارات الطاقة الجديدة بما في ذلك السيارات الكهربية .


والجدير بالذكر أن المبيعات انخفضت بنسبة 26 بالمائة خلال الشهر المنقضي بعد انخفاض 30 بالمائة في الشهر السابق له وهبوط 49 بالمائة في شهر مارس الماضي .

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