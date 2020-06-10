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بين الناس

رواد الطريق الدائرى بموقع أرض المزادادت فى الإسماعيلية يشكون من تراكم القمامة

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 07:02 م
صدى البلد
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وسام مختار
شكا المواطن جبر محمد ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من تراكم القمامة فى الطريق الدائرى أرض المزادات فى محافظة الإسماعيلية  .

ويقول فى رسالتة : أن هذه القمامة تعمل على نشر الرائحة الكريعة والحشرات الضارة الناقلة للعدوى التى تتعارض مع الأجراءت الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا بين المواطنيين مطالبا بضرورة العمل على إزالتها حفاظًا على صحة الأهالى.

للتواصل مع القارئ / 01066843225
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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

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