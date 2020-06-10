رواد الطريق الدائرى بموقع أرض المزادادت فى الإسماعيلية يشكون من تراكم القمامة

شكا المواطن جبر محمد ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من تراكم القمامة فى الطريق الدائرى أرض المزادات فى محافظة الإسماعيلية .





ويقول فى رسالتة : أن هذه القمامة تعمل على نشر الرائحة الكريعة والحشرات الضارة الناقلة للعدوى التى تتعارض مع الأجراءت الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا بين المواطنيين مطالبا بضرورة العمل على إزالتها حفاظًا على صحة الأهالى.





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