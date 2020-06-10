طلب منه ارتداء الكمامة.. زبون يعتدي بوحشية على موظف في سلطنة عمان.. فيديو

مخاطر انعدام الوعي الاجتماعي تتحدى معظم البلدان في ظل تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، فلقد أثبت الجهل أنه أسوأ وأخطر من المرض بمراحل.





وحول هذا الأمر، انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يوثق لحظة اعتداء أحد الأشخاص على موظف يعمل بمتجر في سلطنة عمان لسبب غير متوقع.





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لكن ما كان من الرجل المتهور إلا أن دفع الموظف ودخل عنوة إلى المتجر دون أي اعتبار لما طالبه به، لكن الصدمة الأكبر كانت فيما وقع بعد ذلك. بدأت الواقعة باستيقاف الموظف أحد الزبائن أمام باب المتجر طالبًا منه أن يضع الكمامة على وجهه قبل الدخول حرصًا على سلامته وسلامة الجميع من فيروس كورونا





وظهر الشخص المتهور في مقطع الفيديو وقد خرج من المتجر مرة أخرى مندفعًا نحو الموظف المسكين ليوجه إليه لطمة شديدة في وجهه متتالية أسفرت عن سقوطه من فوق السلم، ثم رحل في صمت وسط ذهول الجميع، فيما لم يتدخل أحد لحماية الموظف.