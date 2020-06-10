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فن

في عيد ميلادها.. تعرف على العمر الحقيقي لـ دينا حايك

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 06:33 ص
صدى البلد
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شيرى نبيل
يحل اليوم، عيد ميلاد المطربة اللبنانية دينا حايك والتى اكملت عامها الـ 38. 

واسم دينا حايك الحقيقى، هو "كوليت بوجرجس"، وهى من مواليد لبنان.

درست الحقوق ولكنها لم تستكمل دراستها بها لاتجاهها للغناء مع شقيقها دانى والذي شجعها على الغناء وواكبها منذ خطوتها الأولى في عالم الفن وهي غالبا ما تلجأ إليه وتستشيره في مختلف الأمور الفنية التي تواجهها.

وغنت لفترة (ديو) معه، ثم قدمت أغنيتها الأولى باللهجة اللبنانية بعنوان (بشويات) ثم تلتها بأغنية خليجية بعنوان (أحبك) إلى أن أصدرت البومها الأول باسم (سحر الغرام) الذي يعتبر نقطة انطلاقها الحقيقية نحو الشهرة والنجومية.

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