دينا حايك: الأغاني أيام الشرائط كان لها قيمة عن الآن.. فيديو

قالت الفنانة دينا حايك، إنه كان هناك قيمة للأغاني قديما في وقت إصدار الشريط على عكس الوضع الحالي.



وأضافت دينا حايك في حوارها مع المطرب هشام عباس في برنامج " شريك كوكتيل " المذاع على قناة " الحياة": "الجمهور كان يذهب لشراء شريط أي مطرب يحبه ويحفظه بالكامل".



وتابعت دينا حايك: "عندما كنت متواجدة في تونس طلب مني الجمهور غناء أغاني لم أقم بتصويرها لانها قديمة وهذا دليل على ان الجمهور يحب أن يستمع للأغاني".



وأكملت دينا حايك: "الجمهور في مصر طلب مني غناء أغاني قديمة لم تكن مصورة، وكان الجمهور يستمع إلى الألبوم في الشريط بالكامل".