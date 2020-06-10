في الولايات المتحدة.. تسجيل أكثر من 800 وفاة جديدة بـ فيروس كورونا

سجّلت الولايات المتحدة 819 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية، بحسب إحصاءات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.
وبلغ إجمالي المصابين بفيروس كورونا في الولايات المتحدة ما يزيد عن 2,045,549 حالة، بينهم 114,148 وفاة.
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فيما تجاوزت حصيلة الوفيات حول العالم جراء فيروس كورونا حاجز الـ406,466 حالة، بينما بلغ عدد الإصابات في العالم أكثر من ن 7,130,550 إصابة في 196 دولة ومنطقة يتفشى فيها الوباء.
وفي وقت سابق، قالت "ماريا فان كيرخوف" رئيسة وحدة الأمراض المستجدة والأمراض حيوانية المنشأ في منظمة الصحة العالمية، خلال مؤتمر صحفي فى جنيف، إن انتقال فيروس كورونا المستجد او كوفيد19، من قبل أشخاص لا تظهر عليهم الأعراض أمر نادر جدا.