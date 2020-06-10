في الولايات المتحدة.. تسجيل أكثر من 800 وفاة جديدة بـ فيروس كورونا

سجّلت الولايات المتحدة 819 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية، بحسب إحصاءات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.





وبلغ إجمالي المصابين بفيروس كورونا في الولايات المتحدة ما يزيد عن 2,045,549 حالة، بينهم 114,148 وفاة.





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فيما تجاوزت حصيلة الوفيات حول العالم جراء فيروس كورونا حاجز الـ406,466 حالة، بينما بلغ عدد الإصابات في العالم أكثر من ن 7,130,550 إصابة في 196 دولة ومنطقة يتفشى فيها الوباء.



