أخبار العلوم والتكنولوجيا | واتساب تحمي مستخدميها من هذا الخطأ.. هواوي تعلن رسميًا عن هاتف Huawei P Smart S

أثر فيروس كورونا على عدد كبير من شركات التكنولوجيا ، وتأثرت شركات الهواتف الكبرى بشكل بالغ فإلى جانب خسارتها الكبيرة في المبيعات، اضطرت هذه الشركات إلى تأجيل الهواتف التى كان مقرر صدروها منذ عدة أشهر، ومن هذه الشركات شركة سامسونج.
للمرة الثانية على التوالى، تكررت نفس مشكلة اختراق المستخدمين على تطبيق المراسلة WhatsApp واتسآب، المملوك لشركة فيسبوك، حيث اكتشف الباحث الهندى مالتخصص في الأمن الإلكترونى، أثول جايارام Athul Jayaram أن خاصية Click to Chat الموجودة في التطبيق تعرض ملايين المستخدمين للخطر.
يمتلئ متجر تطبيقات جوجل Google Play على مئات التطبيقات التى من الممكن أن تقوم بتحميلها على هاتفك الأندرويد، ومع الوقت ستحتاج إلى بعض التطبيقات الأساسية لمزامنة ملفاتك، ومشاهدة الأفلام ، وتتبع أنماط نومك ، وكذلك تطبيقات للقراءة وغيرها، ويبحث العديد من المستخدمين على أفضل تطبيقات مجانية على Google Play لهواتف الأندرويد، ومع الوقت يتفاجأ المستخدمون بكونها ليست مجانية أو أنها غير موثوقة أو غير ذلك من المفاجآت غير السارة.
فى ظل انتشار وباء فيروس كورونا المستجد وبقاء الكثيرين فى المنازل بسبب الإجراءات الاحترازية المتبعة وقيود التباعد الاجتماعي، تمكن تطبيق جوجل للأفلام Google Play Movies من الوصول إلى عدد خيالي من التحميلات على متجر جوجل الرسمي Google Play.