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تكنولوجيا

أخبار العلوم والتكنولوجيا | واتساب تحمي مستخدميها من هذا الخطأ.. هواوي تعلن رسميًا عن هاتف Huawei P Smart S

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 08:02 ص
أخبار العلوم والتكنولوجيا
أخبار العلوم والتكنولوجيا
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قسم التكنولوجيا
نشر قسم العلوم والتكنولوجيا بـ "صدى البلد"، مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالأحداث التى شهدتها الساعات الماضية، متضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة، والتي نستعرضها عبر النشرة التالية:


أثر فيروس كورونا على عدد كبير من شركات التكنولوجيا ، وتأثرت شركات الهواتف الكبرى بشكل بالغ فإلى جانب خسارتها الكبيرة في المبيعات، اضطرت هذه الشركات إلى تأجيل الهواتف التى كان مقرر صدروها منذ عدة أشهر، ومن هذه الشركات شركة سامسونج


في واحدة من أكبر التغييرات التى تجريها الشركة، أعلنت شركة آبل أنها تستخدم معالجات جديدة في أجهزة Mac ماك الجديدة الصادرة العام القادم 2021، حيث ستتحول من معالجات شركة إنتل إلى معالجاتها ARM . 


أعلنت شركة OPPO، العلامة التجارية الرائدة عالميا ًفي مجال الهواتف الذكية، مساء أمس الأحد إطلاق سلسلة OPPO Reno 3  في مصر.


كشفت تسريبات أن شركة شاومى Xiaomi الصينية، ستصدر شاحن جديد يتميز بقدرته الفائقة على الشحن السريع، الذى من الممكن أن تصل سرعته إلى 120 واط. 


حاز هاتف iPhone SE بجائزة  أفضل هاتف متوسط الفئة يمكن شراؤه في عام 2020 ، ضمن جوائز مؤسسة T3 التكنولوجية حيث استندت المؤسسة على تمتع الهاتف بإمكانيات عالية رغم سعره الرخيص. 


قامت مؤسسة T3 التكنولوجية بمنح هاتف OnePlus 8 Pro بجائزة أفضل هاتف أندرويد في 2020 ، ضمن جوائزها للإبداعات التكنولوجية، لتمتع الهاتف بإمكانيات فريدة من نوعها موجودة في أى هاتف أندرويد. 


للمرة الثانية على التوالى، تكررت نفس مشكلة اختراق المستخدمين على تطبيق المراسلة WhatsApp واتسآب، المملوك لشركة فيسبوك،  حيث اكتشف الباحث الهندى مالتخصص في الأمن الإلكترونى، أثول جايارام Athul Jayaram أن خاصية  Click to Chat الموجودة في التطبيق تعرض ملايين المستخدمين للخطر. 


أضافت شركة Google جوجل  خاصية جديدة لتطبيق مكالماتها للفيديو Google Meet  تلغى الضوضاء الخلفية الصادرة من ميكروفون أحد المستخدمين أثناء المكالمات الجماعية خلال إجراء تلك المكالمات. 


قامت شركة Google جوجل بمنح مستخدمى تطبيقها لمكالمات الفيديو  Google Duo بإمكانية إرسال دعوات لأصدقائهم للإنضمام معهم في مكالمات فيديو على التطبيق، وهو الأمر الذى لم يكن متاحا من قبل. 


ذكرت تقارير خاصة بالجريمة الإلكترونية ازدياد عدد الهجمات الإلكترونية والاختراقات، وعدد البرامج الخبيثة على متاجر التطبيقات بشكل كبير للغاية، في الربع الأول من العام الحالى 2020 ، مقارنة بالعام الماضى. 


يمتلئ متجر تطبيقات جوجل Google Play على مئات التطبيقات التى من الممكن أن تقوم بتحميلها على هاتفك الأندرويد، ومع الوقت ستحتاج إلى بعض التطبيقات الأساسية لمزامنة ملفاتك، ومشاهدة الأفلام ، وتتبع أنماط نومك ، وكذلك تطبيقات للقراءة وغيرها، ويبحث العديد من المستخدمين على أفضل تطبيقات مجانية على Google Play لهواتف الأندرويد، ومع الوقت يتفاجأ المستخدمون بكونها ليست مجانية أو أنها غير موثوقة أو غير ذلك من المفاجآت غير السارة.


كشفت شركة شاومي Xiaomi الصينية عملاقة صناعة الهواتف الذكية فى العالم عن موعد إطلاق ساعتها الرياضية الجديدة Mi Band 5 غدًا الخميس الموافق 11 يونيو.


أعلنت شركة هواوي الصينية Huawei عملاقة صناعة الهواتف الذكية فى العالم رسميًا اليوم عن أحدث إصداراتها، وهو هاتف Huawei P Smart S، والذى ينافس بقوة ضمن الفئة المتوسطة.


فى ظل انتشار وباء فيروس كورونا المستجد وبقاء الكثيرين فى المنازل بسبب الإجراءات الاحترازية المتبعة وقيود التباعد الاجتماعي، تمكن تطبيق جوجل للأفلام Google Play Movies من الوصول إلى عدد خيالي من التحميلات على متجر جوجل الرسمي Google Play.

أعلنت شركة Itel الصينية عن هاتفها الجديد Itel P36، الذى يعمل بنظام تشغيل Android 10 الأحدث على الإطلاق، والمصنوع من الزجاج الأمامي مع إطار من البلاستيك المقوى.
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