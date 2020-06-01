سامسونج تضطر لإعادة إصدار تحديث شهر أبريل لهاتف Samsung Galaxy M31 بسبب أخطاء خطيرة.. فيديو

قامت شركة سامسونج Samsung بإعادة إصدار تحديث شهر أبريل لهاتف Samsung Galaxy M31 ، بعد أن قامت بإصداره للمرة الأولى في بداية شهر مايو، حيث اتضحت به بعض الأخطاء الخطيرة.





وبحسب موقع Pocketnow فإن شركة سامسونج أصدرت تحديث تصحيح الأمان لهاتف Galaxy M31 والذى يعالج الثغرات والمشكلات الأمنية إلا أنه اتضح بعد ذلك أن به مشكلات كبيرة في نظام السوفت وير الخاص به وكذلك في بعض الوحدات.









واضطرت الشركة لطرحة مرة أخرى برقم إصدار مختلف وحجم أقل، حيث تبلغ مساحته عند التحميل 395.40 ميجا بايت، ويحمل رقم البناء M315FXXU1ATD5.





و كانت حجم مساحة الإصدار السابق عند التحميل تبلغ 541.26 ميجابايت وكان يحمل رقم إصدار M315FXXU1ATD1.





وتلقى التحديث الجديد ردودا إيجابية من مستخدمي هاتفSamsung Galaxy M31 حيث اعتبروه أسرع وأفضل، ومن الفترض أن ساعد التحديث الجديد على حماية مستخدمى الهاتف من مشكلات الاختراق أو التطبيقات الخبيثة عند تنزيلها، وكذلك سيساعد على تسريع الهاتف.





ومؤخرا أعلنت الشركة عن إصدار تحديث شهر مايو لسلسلة هواتف سامسونج Galaxy S20 المتعلقة بإصلاحات الأمان العامة وتحسينات الأداء.





ويعمل التحديث الجديد لهواتف Galaxy S20 سيعمل على معالجة كل الثغرات الأمنية والأخطاء المتعلقة بالخصوصية، لتوفير أكبر نسبة من الأمان للهواتف، حتى لا تكون عرضة للاختراقات الأمنية التى وسرقة البيانات الشخصية.



