رسميًا.. اتش تي سي تحدد موعد إطلاق سلسلة HTC Desire 20

منذ وقت طويل، لم تعلن شركة إتش تي سي HTC التايوانية،عن هاتف جديد، حتى اعتقد البعض بأنها تخلت عن صناعة هواتف ذكية رائدة، وذلك بعد إطلاق اَخر جهاز لها ضمن فئة Flagship الذى حمل إسم HTC Exodus 1 والذي تم إصداره فى عام 2018.





إلا ان الشركة قررت مؤخرًا العودة إلى الأضواء مرة أخري، وذلك من خلال إطلاق هاتفها الجديد HTC Desire 20 للفئة المتوسطة فى 16 يونيو الجاري، بعدما أعلنت ذلك على حسابها الرسمي بإنستجرام.





وبحسب موقع جي إس إم أرينا التقني، سيأتى هاتف HTC Desire 20 بشاشة قياس 6.5 بوصة وبدقة FHD+، من نوع LCD، وبها ثقب أو نوتش أعلى يسار الشاشة يحتوي على الكاميرا الأمامية.









كما يعمل هاتف HTC Desire 20 بمعالج قوي من نوع Qualcomm Snapdragon 665 أو Snapdragon 660، وذاكرة وصول عشوائي رام سعة 6 جيجابايت، ويعمل بنظام تشغيل Android 10.





ووفقًا للمنشور الرسمي من الشركة، سيأتى الهاتف بثلاثة كاميرا خلفية، وكاميرا أمامية لالتقاط صور السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو، ولكن لم تظهر أية تفاصيل عنها حتى الَان.



