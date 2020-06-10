رويترز: مقتل 69 شخصًا في هجوم لـ بوكو حرام شمال نيجيريا

، ودمروا قرية ، في ولاية بورنو ، شمال نيجيريا . ذكرت وكالة "رويترز" نقلا عن 3 مصادر أن مسلحي جماعة بوكو حرام، قتلوا 69 شخصا على الأقل





وأوضحت الوكالة أن المسلحين هاجموا قرية فادوما كولورام ، في منطقة جوبيو ، بولاية بورنو ، ظهر الثلاثاء، حيث وصلوا على مركبات ودراجات نارية وأطلقوا النار من أسلحة آلية ودمروا القرية وسرقوا 1200 رأس من الماشية والإبل.





وأضافت المصادر أن المسلحين هاجموا القرية لأنهم اعتقدوا أن السكان يتبادلون معلومات حول تحركات بوكو حرام مع السلطات الأمنية.



