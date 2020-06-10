رويترز: مقتل 69 شخصًا في هجوم لـ بوكو حرام شمال نيجيريا

ذكرت وكالة "رويترز" نقلا عن 3 مصادر أن مسلحي جماعة بوكو حرام، قتلوا 69 شخصا على الأقل، ودمروا قرية، في ولاية بورنو، شمال نيجيريا .
وأوضحت الوكالة أن المسلحين هاجموا قرية فادوما كولورام، في منطقة جوبيو، بولاية بورنو، ظهر الثلاثاء، حيث وصلوا على مركبات ودراجات نارية وأطلقوا النار من أسلحة آلية ودمروا القرية وسرقوا 1200 رأس من الماشية والإبل.
وأضافت المصادر أن المسلحين هاجموا القرية لأنهم اعتقدوا أن السكان يتبادلون معلومات حول تحركات بوكو حرام مع السلطات الأمنية.
ونقلت رويترز عن مقيم وعضو في فرقة العمل المدنية المشتركة، وجندي، تأكيده نفس الرواية، لكنها لم تستطع التواصل مع متحدث باسم الجيش للتعقيب.