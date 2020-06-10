مقتل 59 شخصا في هجوم مسلح شمال شرق نيجيريا

قتل 59 شخصا على الأقل في هجوم مسلح شمال شرق نيجيريا، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس".





وأفادت الوكالة بأن فرع تنظيم داعش في غرب افريقيا قتل 59 شخصا في هجوم على قرية شمال شرق نيجيريا، حسبما نقلت عن مصادر رسمية.





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يأتي ذلك بعد أيام من مقتل جنود نيجيريين في هجوم شنه متطرفون على قاعدة عسكرية، حيث أكدت المصادر أن ميليشيات من ولاية غرب افريقيا لتنظيم داعش الإرهابي هاجموا القاعدة في قرية بالقرب من عاصمة ولاية بورنو.



