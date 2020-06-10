AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

مقتل 59 شخصا في هجوم مسلح شمال شرق نيجيريا

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 12:20 ص
مقتل 59 شخصا في هجوم
مقتل 59 شخصا في هجوم إرهابي شمال شرق نيجيريا
Advertisements
قسم الخارجي
قتل 59 شخصا على الأقل في هجوم مسلح شمال شرق نيجيريا، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس".

وأفادت الوكالة بأن فرع تنظيم داعش في غرب افريقيا قتل 59 شخصا في هجوم على قرية شمال شرق نيجيريا، حسبما نقلت عن مصادر رسمية.

اقرأ أيضا:
يأتي ذلك بعد أيام من مقتل جنود نيجيريين في هجوم شنه متطرفون على قاعدة عسكرية، حيث أكدت المصادر أن ميليشيات من ولاية غرب افريقيا لتنظيم داعش الإرهابي هاجموا القاعدة في قرية بالقرب من عاصمة ولاية بورنو.

ويستهدف مقاتلو داعش في اغرب افريقيا، والمنفصلين عن بوكوحرام في 2016، قوات الجيش والعسكريين، إلا أنهم يتهمون باستهداف المدنيين أيضا على نحو متزايد خاصة خلال الفترة الأخيرة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

5 قتلى في انفجار سيارة مفخخة شرقي أفغانستان

ترشيحاتنا

وظائف جديدة فى البنك الأهلي لحديثي التخرج.. تفاصيل الشروط والتخصصات

أخبار الرياضة .. تفاصيل شكوى النقاز ضد مرتضى منصور في الفيفا .. كارتيرون يوافق على الرحيل .. والأهلي يرد على حقيقة انتقال صالح جمعة للزمالك

التضامن: لا توجد نية لفتح الحضانات الأسبوع المقبل

خطوبة نيللي كريم على رجل الأعمال عمر إسلام.. تفاصيل

باحث مصري يتوصل لـ علاج للقضاء على أزمة الوفيات بكورونا.. فيديو

النائب العام يأمر بإيداع منة عبد العزيز بمركز لحماية المرأة المعنفة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تقوي المناعة وتعالج الأنيميا .. إليك فوائد الخميرة للجسم

الظهور الأول لـ أودي E-Tron جي تي موديل 2021.. صور

بدون أدوية.. 3 وصفات طبيعية لـ علاج بثور اللسان فى دقائق